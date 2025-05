Misha Miller a declarat că momentul a fost copleșitor și emoționant. „Am fost împreună cu Ciara, Naomi Campbell, Cara Delevingne, chiar în momentul în care am pășit pe red carpet. A fost emoționant, dar am avut noroc cu coach-ul de acolo, care mi-a făcut intrarea mai ușoară, explicându-mi la ce să mă aștept. M-am simțit extrem de bine și simt că am mai făcut un pas spre visul meu”, a declarat Misha.

Pentru apariția de gală, Misha Miller a ales să poarte o creație semnată de Manon Chemise, un designer român, reafirmându-și susținerea pentru moda autohtonă:

„Am fost îmbrăcată într-o rochie de la un designer român și pentru toate evenimentele din această săptămână am ales ținute exclusiv din România. Sper că nu e ultimul meu red carpet, ci doar începutul”.

Prezența Mishei Miller la Cannes confirmă ascensiunea sa pe plan internațional și aduce un plus de vizibilitate pentru talentele românești din muzică și modă. Rămâne de văzut dacă aceasta este doar prima dintr-o serie lungă de apariții la evenimentele importante ale industriei globale de divertisment.

Misha Miller e cântăreața care a lansat melodia „Un minut”, piesa reinterpretată cântată prima dată de trupa Hi-Q. Ea are mare succes la radio, iar la sfârșitul lunii noiembrie, anul trecut, a lansat o nouă melodie cu Alex Velea, „BAM BAM”, cu care a dat lovitura și a ajuns rapid pe primul loc în trendul muzical din România.

