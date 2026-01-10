Cum a apărut Nina Dobrev pe covorul roșu. Rochia vintage cu care a atras toate privirile

Moda vintage continuă să domine covorul roșu, iar începutul lui 2026 confirmă că piesele vintage rămân o alegere de impact pentru vedete. După o serie de apariții memorabile în 2025, cu ținute spectaculoase semnate de mari case de modă, Nina Dobrev duce mai departe acest trend și ridică ștacheta chiar din primele zile ale noului an.

Actrița a atras toate privirile joi seara, la petrecerea „Nominees Night”, organizată de Spotify și The Hollywood Reporter în West Hollywood, un eveniment dedicat apropierii galei Golden Globes. Vedeta din „The Vampire Diaries” a ales pentru covorul roșu o creație de colecție: o rochie alb-negru din colecția couture Hervé Léger toamnă/iarnă 1997.

Rochia purtată de Nina Dobrev a fost prezentată pe podium în 1997

Rochia cu umerii goi impresionează printr-un design sofisticat. Partea superioară este realizată din dantelă albă, brodată cu motive florale negre, acoperită de un strat fin de tul fumuriu, care adaugă un aer misterios și elegant. Detaliile de la nivelul cusăturilor și al decolteului sunt accentuate cu benzi groase, decorate cu pietre de onix strălucitoare, oferind ținutei un plus de dramatism.

Partea inferioară a rochiei este definită de o fustă tip creion, care coboară până la glezne. Nina Dobrev a completat look-ul cu o pereche de pantofi din piele neagră, semnați Stuart Weitzman, perfect asortați cu estetica minimalistă și elegantă a ținutei. La fel ca modelul care a prezentat rochia pe podium în 1997, actrița a ales să nu poarte colier, lăsând zona pieptului complet liberă și mizând doar pe cercei lungi cu diamante și un inel discret.

În ceea ce privește coafura și machiajul, Nina a optat pentru un look natural și rafinat: părul lăsat liber, în onduleuri lejere, buze nude și sprâncene abia conturate, în ton cu trendul „sprâncenelor invizibile”.