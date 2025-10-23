Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a fost protagonista unui moment sincer în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”. Aceasta nu a participat la duelul glumelor și al ironiilor și a ales să vorbească deschis despre relația lor, subliniind cât de frumos și respectuos se poartă CRBL cu ea.

Mesajul ei a fost unul clar: în ciuda diferenței de vârstă dintre ei, oamenii trebuie să înceteze criticile inutile la adresa lor și să îi lase să se bucure de tot ceea ce au construit până acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Eu nu am ce să zic de rău despre CRBL pentru că nici nu am ce. Ne-am cunoscut într-un pub din Centrul Vechi. Eu eram cu o prietenă, iar el era cu doi frați motocicliști. M-am dus să îi cer o poză și m-am ales cu un început. M-a cucerit prin dans, sinceritate. M-a invitat la dans și nu m-a mai lăsat din brațe. Lumea îl știe pe CRBL artistul, eu îl știu pe Eduard, bărbatul protector, atent la detalii, care știe ce vrea și mai ales știe să aibă grijă de mine.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Am încercat să am și eu grijă de el, când i-am dat Carmol în loc de sirop. Ca să îi arăt cât țin la el, am băut și eu. Suntem doi îndrăgostiți nebuni. Construim împreună ceva ce nu are nevoie de aprobare. În final, am o singură cerință: Lăsați-ne să ne iubim, că o facem pe anii noștri!”, a fost mesajul transmis de partenera lui CRBL în ediția „La bine și la Roast” de vineri seară, 22 octombrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE