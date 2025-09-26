Cum a apărut Roxana Nemeș în spital, după ce a născut gemeni. Nici zâmbetul și nici machiajul nu îi lipsesc de pe față

Ieri, artista Roxana Nemeș a fost fotografiată în salonul de spital, întinsă în pat, acoperită cu o pătură albastră și conectată la aparatele medicale de monitorizare. Deși a trecut prin emoțiile și efortul nașterii, Roxana afișează un zâmbet larg și radiază de bucurie.

Roxana Nemeș, zâmbitoare la spital

În imagine, vedeta poartă un machiaj discret, dar vizibil, care îi pune în evidență trăsăturile, semn că a dorit să își păstreze eleganța chiar și în acest moment special din viața ei. Cu mâna liberă, Roxana face semnul victoriei către cameră, dovedind optimism și o stare de spirit pozitivă.

Apariția sa a atras imediat atenția prin faptul că îmbină naturalețea emoției materne cu grija pentru felul în care se prezintă. Aceasta este prima fotografie publică a artistei după ce s-a pozat cu gemenii, iar imaginea vorbește de la sine despre bucuria și împlinirea pe care o trăiește acum.

Totodată, în altă poză arătată ieri, vedeta are pe mână două brățări de spital, una pentru fetița ei, alta pentru băiețel.

După ce a născut, Roxana Nemeș a și transmis un mesaj emoționant: „Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe. O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte! Totul a decurs impecabil! Și, nu în ultimul rând, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că cei doi au venit sănătoși pe 22”.

Medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată pe cale naturală

Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Artista a dezvăluit în trecut că suferă de endometrioză și că medicii i-au spus că nu poate rămâne însărcinată pe cale naturală. Tocmai de aceea, venirea pe lume a gemenilor este cu atât mai emoționantă și mai specială pentru ea și soțul ei. „Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro.(…)

Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpul este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin.”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana și Călin Hagima trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, începută în urmă cu mai mulți ani. În 2021, cei doi și-au unit destinele, după o perioadă dificilă în care au fost despărțiți aproape un an. Iubirea lor a fost însă mai puternică decât obstacolele, iar acum familia lor s-a mărit cu două suflete minunate.

