Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor

Roxana Vancea a fost zilele trecute prezentă la cuninua civilă a surorii ei, Minodora. La eveniment, vedeta a purtat o rochie neagră, scurtă în față și lungă în spate, ce i-a pus în valoare silueta perfectă. Fanii Roxanei i-a transmis acesteia zeci de mesaje, în care o felicită pentru felul în care arată.

Roxana Vancea, în vârstă de 34 de ani, se menține într-o formă de invidiat. Dacă în urmă cu ceva ani vedeta se lupta cu kilogramele în plus, în cele din urmă, aceasta s-a apucat serios de sport și și-a schimbat alimentația, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Iată ce recomandă bruneta pentru o talie de viespe.

Roxana este întotdeauna activă și pentru că se ocupă îndeaproape de programul și activitățile extra grădiniță pe care le face micuțul ei, Zian, la vârsta de 3 ani, dar și de activitățile lui Milan, băiatul soțului ei dintr-o relație anterioară.

În cadrul unui interviu, Vancea a dat un exemplu de meniu pe care îl putem încerca dacă vrem să ne menținem în formă în această vară.

„Eu m-am bronzat deja la Novaci, când am fost în vacanță, am prins zile frumoase și am stat la soare. Ca meniu pentru vară vă recomand la micul dejun: budincă de chia, ovăz, omletă, la prânz e recomandată o carne la grătar cu salată sau cu legume, sau orez, pentru gustări: fructe, fistic, caju, iar pentru cină se poate servi o salată cu ton, salată cu pui sau salată cu somon.

Trebuie să mâncăm puțin și des, cam trei mese pe zi și două gustări”, a îndemnat antrenoarea de fitness Roxana Vancea, potrivit Click.

