Cum a apărut unica fiică a lui Ion Țiriac de ziua ei de naștere. Nadia Comăneci a reacționat

Ioana Țiriac a împlinit 24 de ani. Nu și-a sărbătorit ziua de naștere în țara natală a tatălui ei, ci în Miami, acolo unde a plecat la studii, după ce a terminat liceul.

Chiar în ziua aniversării, tânăra a fost surprinsă într-o ipostază inedită. Îmbrăcată într-o ținută provocatoare, neagră, aceasta s-a pozat înconjurată de sute de trandafiri roșii. Fotografia a apărut pe contul ei de Instagram, însă nu a dezvăluit cine e persoana care i-a dăruit atâtea flori.

Cea care a reacționat la cea mai recentă postare făcută de unica fiică a lui Ion Țiriac a fost Nadia Comăneci. „La mulți ani”, i-a scris aceasta Ioanei.

Tânăra vine și în România cât de des poate. În 2018, aceasta a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux al lui Ion Tiriac din București. Tatăl declara că e mândru de ea.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.

Ioana Natalia și fratele ei Karim sunt rodul iubirii dintre Ion Țiriac și jurnalista egipteană Sophie Ayad.

