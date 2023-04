Cererea în căsătorie a avut loc pe 22 decembrie 2021, când fiica lor avea doar câteva luni. Gina Pistol nu s-a așteptat nicio secundă să primească inelul, pentru că totul s-a întâmplat într-o zi obișnuită, chiar atunci când fosta prezentatoare de la Antena 1 pregătea cada pentru baia fetiței lor.

Gina Pistol mărturisește că inițial nu a înțeles ce se întâmplă și nici nu a auzit ce i-a spus Smiley. Atenția vedetei era la fiica ei, care rodea cutia cu inelul.

„Era într-o seară normală de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre, spălam cada și eram plină de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat. Am ieșit din baie cu mâinile pline de spume și mă uitam la ei, iar Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să spună ceva, dar n-am auzit începutul că mă întrebam de unde a luat cutia, rodea la ea. Nu mi-am dat seama că e o cutie care ascunde un inel. L-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, a povestit Gina Pistol pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări DERAPAJ. La prima emisiune după amenda primită de la CNA pentru defăimarea jurnalistei Iulia Marin, România TV a spus despre Iulia Marin că „a fost lăsată să facă și să publice anchete de presă la comandă politică”

Smiley a povestit și varianta lui. Cântărețul avea de gând să o ceară în căsătorie pe iubita sa înainte să afle ca aceasta este însărcinată. Inelul de logodnă l-a ascuns în casă, iar partenera lui a fost foarte mirată că nu l-a găsit.

„Momentul acesta îl aveam în cap de mult timp, chiar înainte să aflu că este gravidă. Ea nu știa. Se petrec multe lucruri în capul meu de nu știe nimeni. M-am gândit la foarte multe variante. Puteam să fac așa cu artificii, cu prieteni, ca-n filme… și cumva m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți. Mi-am dat seama că cererea în căsătorie trebuie să fie una normală, la noi în casă, cu fiica noastră. Am avut inelul ascuns în casă. Fiica noastră este extrem de simpatică și am zis că na… Josephine avea 8-9 luni. (…) Nu mă așteptam ca Gina să fie plină de spume la propriu. Eu m-am pregătit, cum formulez. Nu am știut că ea nu a auzit. Nu mai știu ce i-am zis”.

Recomandări Ce a reclamat greșit USR și care este dosarul DNA în care votul deputatei PSD Laura Vicol ar fi putut să influențeze anchetarea soțului

Gina Pistol mărturisește că a simțit că Smiley este alesul inimii sale. Vedeta a învățat să aibă răbdare cu partenerul ei și să îl înțeleagă așa cum e. Acum, când se uită la fiica ei, prezentatoarea TV nu are niciun regret că a lăsat de la ea când a simțit.

„Eu pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră a început treptat, fără grabă. La începutul relației am învățat ce înseamnă răbdarea. Erau momente când voiam să fug rupând pământul. El lipsea mult de acasă, pentru că era la studio. Am învățat să am răbdare. Ne echilibrăm”.

„Inelul e făcut special pentru ea, adică nu e cumpărat de la magazin”

Smiley a apelat la ajutorul unui bijutier foarte priceput pentru inelul de logodnă. A ales un inel cu diamant, așa cum își dorea Gina Pistol.

„Am vorbit cu nașa noastră. Nu mă pricep la bijuterii. Știam treaba asta cu inelul cu diamant… Am căutat ceva… Știam care e forma de diamant care îi place. Am căutat un bijuterier foarte tare. E făcut special pentru ea, adică nu e cumpărat de la magazin”.

Familia a primit vestea despre căsătorie de Crăciun, pentru că cererea avusese loc înainte cu doar câteva zile. Toți s-au bucurat, însă nu a fost o surpriză pentru aceștia.

Recomandări Povestea de succes a unui român: 2011 – absolvent al Politehnicii București, 2016 – își vinde startup-ul în Canada, 2021 – de la capăt cu o idee de educație în San Francisco

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de 6 ani și jumătate, iar cu 2 ani în urmă au devenit părinții unei fetițe pe care au decis să o țină departe de ochii publicului larg, așa cum explică în dialogul cald și sincer pe care au ales să-l poarte la filmările pentru realizarea acestui video.

Când are loc nunta lui Smiley cu Gina Pistol

„Luna viitoare va avea loc nunta. Suntem pe pregătiri, detalii”, a spus Smiley. „Eu am crezut că dacă am rochia și pantofii totul e gata”, a completat Gina Pistol. Cei doi se pregătesc pentru petrecerea de nuntă, unde vor fi invitați toți prietenii lor.

„Vor fi aproximativ 200-300 de invitați. Va fi într-un loc cum ne place nouă”, a spus artistul. Gina Pistol va avea două rochii de mireasă la nuntă, iar iubitul ei nu a văzut niciuna dintre ele.

Playtech.ro Erdogan l-a enervat din nou pe Putin! Ce i-a făcut turcul de faţă cu toată lumea, imagini virale

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

TVMANIA.RO Gina Pistol s-a gândit la toate! Câte rochii de mireasă va avea la nuntă și la ce obicei vrea să renunțe

Observatornews.ro Care era modul de operare al polițiștilor șpăgari de la Rutieră. Cei doi agenți au fost reținuți pentru 24 de ore

Știrileprotv.ro „Mi-au luat totul. Mi-au luat prințesa”. Mărturiile cutremurătoare ale mamei Rozei, fetița de cinci ani ucisă în Franța

FANATIK.RO Descoperirea șocantă făcută în urechea unei femei, după ce a ajuns la spital cu mari dureri. Ce au găsit medicii

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Carmen Iohannis s-a îmbrăcat în alb în Argentina și nu a dat greș. Ce detalii au atras atenția