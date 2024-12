Acum, înaintea sărbătorilor de iarnă, melodia are aproape 20 de milioane de vizualizări și se află în continuare pe YouTube în tendințele pentru muzică, pe poziția a noua. Iar Misha Miller ne-a acordat un interviu în exclusivitate în cadrul căruia a vorbit atât despre cariera ei muzicală, cât și despre cum este Mihaela Arsene (numele real al artistei) în viața de zi cu zi.

Libertatea:⁠ ⁠Ai lansat o nouă melodie care a reușit să cucerească topurile. Cum a luat naștere „BAM BAM” și cum ai ajuns să colaborezi cu Alex Velea?

Misha Miller: Într-o sesiune am avut ca brief o piesă inspirată din genul R&B al anilor 2000. În timpul acelei sesiuni ne-am orientat către un sound similar cu stilul lui Alex Velea, fără a avea inițial în plan o colaborare. Rezultatul final însă i s-a potrivit perfect, așa că am decis împreună cu echipa mea să îi propunem o colaborare. Mă bucur că Alex a acceptat, fiind o contribuție importantă la succesul piesei.

⁠- Te așteptai ca „BAM BAM” să ajungă atât de rapid pe primul loc în trending și să aibă milioane de vizualizări în doar câteva zile?

– Aveam încredere în refrenul piesei, care este foarte catchy, dar nu mă așteptam la succesul internațional pe care l-a avut. „BAM BAM” a fost în trending nu doar în România, ci și în Austria, Olanda și Norvegia pe YouTube. Pe Shazam a ajuns în peste 40 de țări, a fost locul 13 în Shazam Global și locul 2 în categoria Shazam R&B.

– Acest succes este uriaș, deși ai doar 70.000 de fani pe YouTube. Melodiile tale au adunat de-a lungul timpului zeci de milioane de vizualizări. Cum te simți când vezi că publicul larg îți iubește piesele?

– Mă simt extraordinar, pentru că acesta este scopul muncii noastre: să fim apreciați și să lăsăm o amprentă în memoria publicului. Este o satisfacție uriașă să știu că muzica mea ajunge la milioane de oameni.

– Ce ne mai pregătește Misha Miller?

– Am deja un plan pentru următorul an, care include multe surprize. Abia aștept să le împărtășesc cu voi și sunt sigură că vor fi piese care vă vor plăcea.

⁠- Ai vorbit foarte rar despre viața ta privată. Cum este Misha Miller în afara scenei, în spatele camerelor de filmat?

– În spatele camerelor sunt Mihaela, o persoană obișnuită pentru familie și prieteni. Petrec timp cu ei și mă bucur de activități normale, deși programul meu devine din ce în ce mai aglomerat. Uneori mi-e dor să fiu pur și simplu Mihaela.

⁠- Cum crezi că ar trebui să arate, din punctul tău de vedere, viața unui artist?

– Cred că un artist trebuie să păstreze o doză de mister. Este important să te deschizi treptat, ca un roman bine structurat, nu să dezvălui totul dintr-odată. Așa menții interesul și curiozitatea fanilor.

– Ce planuri ai pentru Crăciun și Revelion?

– De Crăciun voi fi acasă, la Chișinău, alături de familie. Este o tradiție să sărbătorim și ziua mamei mele, pe 25 decembrie. De Revelion voi susține concerte, iar apoi voi avea câteva zile de odihnă înainte de a începe un 2025 foarte intens pe plan profesional.

