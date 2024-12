Pe 3 decembrie, Andreea Bălan a trăit un moment de poveste în timp ce se afla în avion, în drum spre Laponia. Victor Cornea, partenerul ei de mai bine de un an, și-a luat inima în dinți și a pus marea întrebare, cerând-o în căsătorie. Artista a spus un sincer „DA”, însă recent a fost surprinsă fără inelul de logodnă, stârnind curiozitatea fanilor.

Andreea a explicat motivul absenței inelului de pe deget, dezvăluind că, deși momentul a fost perfect, inelul nu s-a potrivit din punctul de vedere al mărimii. Fiindcă Andreea Bălan poartă măsuri foarte mici, bijuteria trebuie ajustată. În prezent, inelul se află la modificat, iar artista a declarat că îl va purta cu mândrie imediat ce va fi gata.

„Eu am degetele foarte mici și acum este la strâmtat. Acesta este inelul oferit de mama mea și o să-l înlocuiesc, o să vină în curând inelul pe măsura potrivită. Foarte greu de-a lungul anilor am găsit inele potrivite pentru mine, pentru că am mânuțe de copil”, a spus Andreea Bălan, potrivit WOWbiz.ro.

De ce Victor Cornea a cerut-o în căsătorie pe Andreea Bălan în avion

Andreea Bălan a dezvăluit motivul special pentru care Victor Cornea a ales să facă acest gest unic în avion.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a povestit cântăreața.

Cererea în căsătorie a fost urmată de un gest romantic: Victor i-a oferit Andreei un buchet impresionant de trandafiri roșii și un tort delicios, surpriză care a emoționat-o până la lacrimi.

