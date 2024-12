Artista a susținut două show-uri în capitala Poloniei, în fața a mii de fani, veniți să se bucure de hituri precum „Amazing”, „More than Friends”, „Cola-Song”, dar și piese precum „Dame la Mano” sau „Iguana” au creat o atmosferă incredibilă.

INNA a fost emoționată de iubirea și căldura primite de la fani: „Este impresionant să simt atâta dragoste și apreciere, au fost două seri speciale în care ne-am bucurat împreună de muzică“, a spus INNA.

Artista a transmis fanilor în timpul concertelor că ea este dovada că visurile se împlinesc și că indiferent de cât de grele sunt anumite momente în viață, nu trebuie să te oprești din a munci pentru a-ți atinge obiectivele.

În doar 48 de ore, fanii INNEI din Polonia au achiziționat toate biletele puse la dispoziție pentru primul show. Datorită cererii impresionante, INNA a adăugat un al doilea show, pe 10 decembrie, în aceeași locație.

INNA a marcat recent anul acesta o realizare importantă: un single de aur în Franța pentru „Queen of My Castle”, piesă cu peste 15 milioane de difuzări și stream-uri. INNA a cântat „Queen of My Castle” la ceremonia de deschidere Grand Prix Formula 1 Olanda alături de Kris Kross Amsterdam în fața a zeci de mii de oameni și milioane de telespectatori.

INNA a obținut discul de platină în Franța

Tot vara aceasta, INNA a obținut discul de platină în Franța pentru „Rock My Body”, colaborarea cu R3hab şi Sash!, un record absolut pentru peste 30000000 de stream-uri.

La începutul lui 2024, INNA a fost în turneu în Statele Unite în Los Angeles, Toronto, New York, Chicago, Miami, Seattle, San Francisco.

INNA, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, are peste 10 miliarde de vizualizări și stream-uri, peste 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, peste 1000 de concerte, cu colaborări cu artiști români și internaționali relevanți precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo Rida, Yandel, Alok, TimmyTrumpet, Sofi Tukker și alții.

