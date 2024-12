Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, și Victor Cornea, 31 de ani, au făcut un pas important în relația lor, logodindu-se într-un mod cu totul inedit: la mii de metri altitudine, într-un avion cu destinația Laponia. Cântăreața și jucătorul de tenis formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate, iar momentul emoționant a fost împărtășit alături de persoanele dragi din viața lor: mama Andreei, fiicele sale, Ella și Clara, și fiul lui Victor, Luca.

„Sunt extrem de emoționată, sunt fericită, nu mă așteptam la așa ceva. Am crezut că o să fie un zbor normal, cu spiriduși, spre Laponia. La un moment dat am auzit în toată aeronava despre o scrisoare, despre un mesaj pentru Andreea. Am crezut că e vorba de o altă Andreea. Când a zis și de Victor, mi-am dat seama că e vorba despre mine și instant Victor s-a așezat în genunchi în fața mea. Abia atunci mi-am dat seama despre ce e vorba”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate pentru știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

„A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”

Într-o declarație oferită presei din Laponia, unde cuplul se află într-o vacanță alături de alte vedete, Andreea Bălan a dezvăluit motivul special pentru care Victor a ales să facă acest gest unic în avion.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a mai spus Andreea.

Cererea în căsătorie a fost urmată de un gest romantic: Victor i-a oferit Andreei un buchet impresionant de trandafiri roșii și un tort delicios, surpriză care a emoționat-o până la lacrimi.

