În vârstă de 56 de ani, Teo Trandafir crede în Moș Crăciun, care nu face cadouri în decembrie, ci și în alte perioade din an. „Eu cred că Moș Crăciun există, doar că noi avem această pretenție complet ilogică să vină într-o anumită noapte. Moș Crăciun, dacă suntem atenți, vine și în iulie. Și în loc să îi mulțumim în iulie, noi ne mirăm că nu vine și în decembrie.

El vine tot timpul, dacă ești atent, îți oferă ceva. Îți aduce pe cineva în viața ta, ia pe cineva din viața ta ca să nu îți facă rău. El este tot timpul în jurul nostru și este vina noastră că îl așteptăm doar în noaptea de 24 spre 25 decembrie”, a susținut Teo Trandafir, care are o mare dorință pentru anul următor.

Teo Trandafir: „Să nu îmi ia dintre oamenii pe care mi i-a dat”

Nu s-a ferit și a dezvăluit că nu e vorba despre un lucru material, e ceva mult mai important de atât: să îi aibă pe cei dragi în continuare alături de ea. „Cred că este una dintre dorințele pe care le avem cu toții, pe care am avut-o și în 2023 pentru 2024 și care s-a îndeplinit, să nu îmi ia dintre oamenii pe care mi i-a dat. Dacă mi-i ia să mi-i ia pentru că pleacă ei, nu pentru că îi ia Dumnezeu.

Chiar dacă un om a plecat de lângă tine, atâta timp cât știi că este bine, sănătos în altă parte, ești liniștit. Dacă Dumnezeu l-a luat la dreapta Lui, nu mai este același lucru. Eu îi dau lui Dumnezeu, în nesfârșitul meu agnosticism, și variante. Nu-mi lua, Doamne, oameni și dacă mi-i iei, ia-i și du-i în altă parte unde să fie mai fericiți decât lângă mine”, a mai zis ea pentru Unica.

De ce Teo Trandafir nu are brad de Crăciun anul acesta

În timp ce alte vedete abia așteaptă luna decembrie, pentru a face bradul de Crăciun și a-și decora casa, Teo Trandafir a renunțat pentru moment la această tradiție și asta pentru că în ultimii ani, vedeta nu a mai petrecut sărbătorile acasă.

„N-am mai făcut asta de mulți ani, pentru că de fiecare dată petrec Crăciunul în altă parte. Nici bradul nu îl mai fac, pentru că știu că nu o să stau singură sub el. Am bradul, podoabele, dar le voi folosi atunci când voi avea eu invitați, la rândul meu”, a spus Teo Trandafir pentru Fanatik.

De asemenea, vedeta a dezvăluit ce va face anul acesta de sărbători. „Nu îmi fac planuri, pentru că de fiecare dată s-au îndeplinit, dar s-au îndeplinit prost. Am ajuns în locul în care plănuisem, dar nici mie, nici Maiei nu ne-a plăcut.

Stabilisem la un moment dat o vacanță de o săptămână, dar când am ajuns acolo era ceva rău, întuneric, frig și ne-am uitat una la alta și am decis să plecăm. În ziua de Crăciun am luat mașina să ne întoarcem în București. Ei s-au supărat, noi ne-am supărat și atunci am decis să facem Sărbătorile cum ne este menit, nu cum ne propunem.”, a mai adăugat Teo Trandafir pentru sursa citată.

