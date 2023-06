Cei doi au apărut împreună în mai multe poze publicate pe Instagram. Sunt surprinși foarte apropiați, cu zâmbetele până la urechi. În plus, în urmă cu câteva zile, Alexandra Stan a postat pe internet o poză în care apare în tricoul cu numărul 9 al naționalei, însă abia acum fanii și-au dat seama că Alexandra Stan a îmbrăcat, de fapt, tricoul lui George Pușcaș.

Până acum, cei doi nu au confirmat dacă formează un cuplu, însă presa scrie că ei deja au o relație amoroasă.

Cine e sufletul-pereche al Alexandrei Stan

Într-un interviu recent pentru Cancan, cântăreața în vârstă de 34 de ani a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă, despre bărbatul iubit, alături de care nu are o relație. Dă vina pe distanță și pe vârsta lui. După ce a trecut printr-un mariaj eșuat, Alexandra Stan a fost mai discretă în ceea ce privește viața ei personală. Greu s-a mai afișat cu vreun bărbat în public sau pe rețelele de socializare. Acum, ea a recunoscut că gândul ei a rămas la Bobo, un băiat pe care l-a cunoscut anul trecut.

Spune că acesta e sufletul ei pereche. Bobo are 22 de ani, e fotomodel și locuiește în Berlin. Din păcate, nu au o relație, deși există sentimente între ei. „Nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el.

El este sufletul-pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune! El are 22 de ani, stă în Berlin”, a explicat vedeta.

„Ne iubim până la capăt, dar nu suntem într-o relație, fiecare e cu treaba lui. Dar eu încă mai sper să-mi întâlnesc sufletul-pereche, prințul pe cal alb sau pe mai mulți cai putere”, a mai adăugat vedeta.

„Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine”

În emisiunea Alexandrei Ungureanu de la Kanal D2, Alexandra Stan a vorbit despre bărbații care au făcut parte din viața ei. Artista spune că niciodată nu a căutat ca iubitul ei să aibă o situație financiară foarte bună, ci și-a dorit ca acesta să fie sincer cu ea și să o iubească. Vedeta, în vârstă de 33 de ani, are în plan să își întemeieze o familie după vârsta de 35 de ani, însă până atunci vrea să se ocupe mai mult de cariera ei.

„Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine. Nu am avut nici măcar o relație cu cineva pentru bani. Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine, dar nu asta a contat atunci.

Eu nu aș putea să fiu cu cineva doar pentru că are bani. După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră. Trag tare ca să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea”.

Până acum, ea a fost căsătorită o singură dată, cu Emanuel Necatu, de care a divorțat în 2021.

