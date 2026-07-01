Majorarea este de până la 36 de bani, așa cum anticipa ieri fostul ministrul al Energiei, Bogdan Ivan, astfel că cea mai scumpă motorină ajunge la 9,54 lei/l. Cea mai ieftină se găsește la 9,24 lei, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

În ce privește benzina, Socar este singura stație care a scăzut prețul acestui caburant miercuri dimineață și o vinde cu 8,62 lei/l, preț care este și minimul de azi.

Era de așteptat ca de miercuri, 1 iulie, să se majoreze prețul carburanților, după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți a picat extinderea plafonării prețului la motorină.

Cât costă benzina în București, miercuri, 1 iulie 2026

În stațiile monitorizate din București, cel mai mic preț pentru benzina standard este miercuri de 8,62 lei/litru și este practicat de Petrom. Acest cost este neschimbat de vineri.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligentei Artificiale

Stațiile Socar au ieftinit carburantul și îl vând azi cu 8,62 lei/l, comparativ cu 8,68 lei/litru, preț neschimbat de joia trecută (o diferență de 0,06 lei).

La stațiile Mol, benzina standard costă 8,63 lei/litru, preț care se menține de sâmbătă.

Rompetrol comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de vinerea trecută.

OMV afișează pentru benzina standard miercuri, 1 iulie 2026, un preț 8,68 lei/litru, neschimbat de joia trecută.

Și Lukoil se menține în trendul acesta și comercializează carburantul la costul de 8,68 lei/litru, preț fix de joi.

Prețurile la benzină în stațiile din București au rămas aproape neschimbate de cel puțin cinci zile, cu excepția Socar care a redus azi costul benzinei.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă azi 8,59 lei/litru, la fel ca vinerea trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat, de asemenea, tot de vineri.

Cât costă motorina în București, miercuri, 1 iulie 2026

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,24 lei/l, la Rompetrol, comparativ cu 9,18 lei/litru, cât costa ieri (o creștere de 0,06 lei). Rompetrol vindea ieri carburantul la același cost.

OMV afișează azi pentru motorină un preț de 9,24 lei/l, constant încă de joia trecută.

La Mol, carburantul costă astăzi tot 9,24 lei/l, prețul cu care se vinde de vineri.

De asemenea, stațiile Lukoil mențin și ele trendul și vând motorina tot cu 9,24 lei/l, preț neschimbat de sâmbătă.

În schimb, Petrom a majorat prețul motorinei miercuri, 1 iulie 2026, și o vinde cu 9,54 lei/l, comparativ cu 9,18 lei/l (o creștere de 0,36 lei/l).

La fel, Socar a scumpit azi motorina la 9,54 lei/l, de la de 9,24 lei/l, preț neschimbat de joia trecută (o majorare de 0,30 lei/l).

La fel ca și în cazul benzinei, se observă că prețurile la motorină în stațiile din București sunt neschimbate de cel puțin patru zile.

La nivelul marilor orașe, Cluj-Napoca are cel mai mic preț la motorina standard, de 9,09 lei/litru, care se menține constant de joia trecută. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,18 lei/litru, identic cu cel de vinerea trecută.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 1 iulie 2026

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,39 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard se vinde cu 8,65 lei/l, preț constant din ziua precedentă, și se găsește la o stație PartenererRompetrol din Arad, județul Arad.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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