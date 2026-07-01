Furtuna a produs efecte în 60 de localităţi din 20 de judeţe, dar Bucureștiul este cel mai afectat. Până miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov a primit aproape 2.000 de apeluri, aproape o mie de solicitări fiind încă în aşteptate. Au fost emise 19 avertizări nowcasting pentru Bucureşti şi Ilfov, judeţ unde o persoană a murit, după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.

Miercuri de dimineață, Departamentul pentru Situații de Urgență a publicat imagini dramatice din Pasajul Poligrafiei, din București, unde trei pompieri au intrat în apă și au fost nevoiți să înoate pentru a ajunge la mai multe mașini care erau complet acoperite de apă.

„Imaginile surprinse în această noapte în Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei arată riscurile la care se expun salvatorii noștri pentru a proteja viața. Din cauza cantităților de apă acumulate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai multe autoturisme au fost complet acoperite. ​Fără să stea pe gânduri, pompierii de la ISU București-Ilfov au intrat în apă și au înotat pentru a ajunge la vehicule și pentru a verifica interiorul acestora, în căutarea unor persoane posibil surprinse.”, e textul care însoțește imaginile video.

ISU gestionează peste 1.950 de solicitări în București și Ilfov, dintre care 1.000 au fost deja direcționate către echipaje, iar 950 sunt în așteptare. Conform datelor transmise de ANM, în București cantitățile de apă acumulate în timpul furtunii au fost de 100 l/mp.

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