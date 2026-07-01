Vremea extremă dă peste cap desfășurarea examenului de Bacalaureat 2026. Furtunile violente care au lovit localități din întreaga țară în ultimele ore au creat probleme majore de trafic, lăsând drumuri blocate și localități fără curent electric exact în dimineața în care absolvenții de liceu trebuie să susțină probele obligatorii ale profilului: Matematică sau Istorie.

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În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile și a îngrijorărilor exprimate de părinți și elevi, Ministerul Educației a anunțat că examenul nu se amână la nivel național. Totuși, autoritățile au activat o măsură de urgență pentru tinerii care se află în imposibilitatea fizică de a ajunge în bănci la prima oră a dimineții.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a clarificat situația de criză și a explicat pentru Libertatea.ro că regulamentele stricte nu permit modificarea orei de începere a examenului pentru întreaga masă de candidați. Schimbările de ultim moment ar fi imposibil de gestionat din punct de vedere logistic.

Oficialul a subliniat că modificările de calendar nu mai reprezintă o opțiune validă în acest punct. Cu doar o oră înainte de deschiderea plicurilor oficiale, nicio comisie nu mai poate dicta o amânare generală, motiv pentru care proba de Bacalaureat a început conform planului inițial, la ora 9:00.



„Cu o o oră înainte de examen nu se mai poate lua nicio decizie de amânare. Nu putem modifica nici ora de începere. Prin urmare, proba la bacalaureat se susține începand cu ora 9. Nu avem nicio măsură de suspendare azi. În situații excepționale, când copilul nu ajunge la probă din motive care nu-i sunt imputabile, avem varianta subiectului de rezervă, care se dă la ora 13:00. Dacă vine de departe, nu-i circulă autobuzul, nu a putut să ajungă la examen din motive care nu țin de el, va da examenul din subiectul de rezervă”, a declarat pentru Libertatea.ro Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

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