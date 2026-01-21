Johnny Weissmüller a murit pe 20 ianuarie 1984, la vârsta de 79 de ani, în Acapulco, Mexic, după mai multe accidente vasculare cerebrale.

Johnny Weissmüller, legendarul Tarzan al cinematografiei, rămâne una dintre figurile emblematice ale secolului al XX-lea. Deși faimos pentru succesul său ca actor, viața lui a fost marcată de ascensiuni spectaculoase și decăderi dramatice.

Cariera lui a început pe neașteptate, iar destinul l-a transformat dintr-un campion olimpic în simbolul „regelui junglei”.

De cinci ori campion olimpic la înot

Weissmüller s-a născut la 2 iunie 1904 într-o regiune ce aparține astăzi României. Familia sa, emigranți austrieci, s-a mutat în Statele Unite, unde tatăl său a lucrat într-o mină din Pennsylvania.

După moartea acestuia de tuberculoză, familia s-a stabilit la Chicago, unde Johnny și-a descoperit talentul pentru înot.

Părinții săi, Petrus și Elisabeth, născută Kersch, au emigrat în SUA, împreună cu micul Johnny, care avea 7 luni.

El a susținut, ulterior, că s-ar fi născut în Windber (Pennsylvania), probabil pentru a fi selectat în lotul național de natație al SUA. Copil bolnăvicios, a fost sfătuit de un medic să facă înot.

La doar 14 ani, s-a alăturat unei echipe locale, iar în 1922 a doborât recordul mondial la 300 de metri liber. A fost primul înotător care a parcurs 100 de metri liber în 58,6 secunde.

A ajuns de 5 ori campion olimpic la înot (Paris 1924 – 100 m liber, 400 m liber, ștafeta 4×200 m liber, Amsterdam 1928 – 100 m liber, ștafeta 4×200 m liber, deținătorul a 67 de recorduri mondiale și 52 de titluri naționale.

Reclama la costumele de baie l-a trimis la MGM

Cariera sportivă a fost întreruptă brusc când a început să facă reclamă la costume de baie, ceea ce l-a descalificat pentru Jocurile Olimpice din 1932.

Această schimbare neașteptată i-a deschis ușile Hollywoodului. După o întâlnire întâmplătoare la studiourile MGM, Weissmüller a fost distribuit în rolul lui Tarzan.

„M-au întrebat dacă pot să alerg, să mă cațăr într-un copac și să mă legăn pe o liană. Le-am răspuns: Desigur că pot face toate acestea”, a povestit el.

Interpretarea sa unică a lui Tarzan, inclusiv faimosul strigăt, a transformat seria de filme într-un fenomen global.

Cântecul tirolez

Deși MGM a declarat că sunetul era o combinație de tehnici audio („două piese ale vocii actorului, una amplificată, strigătul unei hiene cântat invers, o notă cântată de o soprană la o viteză diferită, strigătul unei cămile și o notă de vioară”), Weissmüller a susținut mereu că s-a inspirat din „cântatul tirolez”.

Când a fost lansat primul film, actorul era căsătorit cu o cântăreață, Bobby Arnst. Studiourile, dornice să-și creeze o „imagine potrivită”, i-au oferit lui Arnst 10.000 de dolari pentru a divorța de el. Căsătoria s-a încheiat în 1933.

În același an, Weissmuller s-a recăsătorit cu actrița Lupe Vélez, dar relația a fost instabilă și s-a încheiat prin divorț după 4 ani de scandaluri.

În ciuda succesului, viața personală a actorului a fost tumultuoasă. Din cele 4 căsătorii ale sale, două au fost intens mediatizate, iar relația cu actrița Lupe Vélez s-a încheiat cu o tragedie. Ea s-a sinucis în 1944.

S-au scandalizat cercurile conservatoare

Cel de-al doilea film, „Tarzan și partenerul său” (1934), a scandalizat cercurile conservatoare din cauza hainelor lui Jane și a unei scene în care ambele personaje înoată goi.

Gloria Hollywoodului a fost umbrită de cenzură și schimbări în industrie. După ce a părăsit studiourile MGM, Weissmüller a continuat cu alte filme, dar niciunul nu a mai avut același impact.

În ciuda schimbărilor și provocărilor, Weissmüller a rămas chipul lui Tarzan ani buni. Imaginea sa, mereu însoțită de Jane și de inseparabilul cimpanzeu Cheetah, a rămas gravată în memoria a milioane de telespectatori.

Studiourile RKO i-au oferit încă 6 filme cu Tarzan, deși acestea nu au obținut același succes. După „Tarzan și sirenele” (1948), Weissmuller s-a despărțit de studio.

Columbia Pictures l-a angajat să joace în Jungle Jim, o saga bazată pe benzile desenate de Alex Raymond. Noul personaj i-a permis să filmeze 13 filme și un serial de televiziune.

În 1955, s-a retras definitiv din actorie, încercând să-și reinventeze cariera ca om de afaceri. A fondat o companie de piscine, pentru care el însuși a fost imaginea reclamelor, dar, în ciuda eforturilor sale, afacerea nu a prosperat.

Două accidente vasculare și spitalul de psihiatrie

Ultimii ani ai vieții sale au fost dificili. După mai multe accidente vasculare cerebrale, a fost internat într-un spital psihiatric, unde, conform relatărilor, „imita frecvent strigătul lui Tarzan și speria ceilalți pacienți”.

Între 1976 și 1978, Weissmüller a suferit două accidente vasculare cerebrale. În 1979, fanii săi au fost șocați să afle de internarea sa într-un spital de psihiatrie din Los Angeles. Diagnosticul a fost un sindrom cerebral cronic.

La recomandarea medicului, Weissmüller s-a mutat la Acapulco pentru a încerca să se recupereze. În orașul mexican, la 76 de ani, a fost supus unei traheotomii din cauza unor complicații respiratorii. Sănătatea sa s-a deteriorat progresiv.

Își pierduse memoria și cântărea 45 de kilograme

Potrivit lui Mike Oliver, redactorul-șef al săptămânalului Acapulco News și prieten al vedetei, situația era ireversibilă: „Își pierduse memoria și cântărea 45 de kilograme. Nici măcar nu își recunoștea familia”, a explicat Oliver la vremea respectivă.

În timpul șederii sale în Acapulco, soția sa a fost o prezență constantă. Maria Brock Mandel s-a asigurat că imaginea publică a lui Weissmüller nu este afectată. S-a asigurat că niciun fotograf nu a fost admis în camera lui și a limitat numărul de vizitatori. Cercul său apropiat era format din Maria însăși, 2 medici și o asistentă.

A dispărut cu tot cu averea

Pe 20 ianuarie 1984, Johnny Weissmüller a murit la Acapulco. Avea 79 de ani.

Johnny Weissmüller a fost unul dintre cei 21 de actori care l-au interpretat pe Tarzan, dar numele său a devenit legat în mod indisolubil de personaj.

Averea pe care Weissmuller o construise în timpul carierei sale a dispărut și ea. Oliver a explicat că divorțurile de cele 3 soții anterioare ale sale din Statele Unite i-au consumat o mare parte din sumă.

Vara trecută, Primăria Timișoara a anunțat inițierea unui spațiu expozițional dedicat actorului Johnny Weissmüller și istoriei cartierului Freidorf.

