Cum a petrecut Doru Todoruț sfârșitul de an, după despărțirea de soprana Irina Baianț. „Mi-am luat fetele și am plecat la familia mea din Timișoara”

„De Crăciun mi-am luat fetițele și am plecat la familia mea din Timișoara, ne-am distrat de mama focului. Au fost primele sărbători, după mulți ani, alături de familie.

Cu ele a fost Moș Crăciun darnic, sunt niște îngerași. De Revelion mi-am luat fetițele de la ai mei și am plecat până la Bicaz, la niște prieteni foarte buni, au o pensiune frumoasă acolo și am făcut un Revelion pe cinste, în spațiu deschis”, a spus Doru Tudoruț în cadrul emisiunii ”Star Matinal”, potrivit Spynews.

„La miezul nopții nu mi-am pus nici bani în buzunar, vâsc n-am găsit, dorințe nu mi-am pus. Dar am obiective de atins, multe, când se întâmplă, se întâmplă, nu vreau să forțez Universul că nici el nu mă forțează pe mine.

Îmi doresc să îmi găsesc o liniște interioară, să se reia evenimentele, să intrăm în viața care ne aparțiea până anul trecut”, a mai adăugat cântărețul la Antena Stars.

„Pe data de doi ianuarie am lăsat fetele acasă și eu am plecat în Poiana Brașov cu un bun prieten. Doar noi doi, se zice. Distracții, poze, dat cu placa și uite așa am petrecut câteva zile foarte interesante”, a concluzionat artistul.

