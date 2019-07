„Andreea a trecut prin episodul nefericit, lucru care m-a făcut să realizez că viaţa este plină de surpriză şi din păcate, nu toate fericite. Moment în care am realizat că ea este într-o cumpănă, nu m-au mai interesat supărări, orgolii, prostii. Nu mai vorbisem de aproximativ doi ani… Atunci, am cumpărat imediat un buchet de trandafiri şi o jucărie de care Andreea se bucură şi m-am dus să o văd. Din păcate, nu am reuşit să o văd şi am stat cu sufletul la gură pentru ea până a doua noapte, când m-a sunat şi mi-a zis că este bine. A urmat Paştele, m-am dus cu ploconul cum orice fină se ducă la naşă… Am luat copilul, am cumpărat un cozonac foarte bun şi eu i l-am dat, iar ea mi-a dat piesa”, a povestit Andreea Antonescu pentru „Răi Da Buni”, potrivit Spynews.

„În noaptea de Înviere, m-am îmbrăcat ca tot omul să mă duc să iau lumină şi primeam mesaje pe telefon de la Andreea care îmi spunea: Acesta este textul, trebuie să te duci să tragi piesa. Săptămâna viitoare te duci şi tragi piesa că trebuia să facem sincroane”,a mai spus Andreea Antonescu.

Citește și

În culisele NEVERSEA. Care e contribuția celor 1.200 de voluntari la festivalul de la malul mării și cu ce se aleg dupa 4 zile de concerte. „Aproape că înveți mai mult decât la școală”



Citește mai multe despre andreea antonescu pe Libertatea.