„Nu că am acceptat…De când aștept eu să se întâmple asta. Mi-am dorit foarte mult asta, de ani de zile. Într-o bună zi a venit propunerea și nu mi-a venit să cred. M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie, iar în ziua aia nu s-a putut discuta cu mine, că eram pe norișori, în lumea mea. Acum mi-a trecut acel entuziasm nebun, dar am în continuare niște emoții de nu pot să vă explic’, a povestit Carmen Tănase, pentru VIVA!.ro.

Carmen Tănase nu a apucat să dea vestea cea mare multor apropiați, însă, a dezvăluit ce reacție a avut fiul ei când a aflat.

„Nu am apucat să sun pe nimeni acum, dar băiatul meu a știut. El e însă mult mai reținut decât mine, nu e așa de expansiv. A zis: ‘Bravo, domnule’. V-am spus, mi-am dorit enorm să ajung aici. Stăteam pe canapea, în fața televizorului, mă uitam la Românii au Talent, și mă gândeam: ‘Ce ciudă îmi e (râde) că nu sunt acolo. Mie ce îmi lipsește, domnule, eu de ce nu sunt acolo?’, a povestit actrița.

„Pe ceilalți membri ai juriului îi respect și mă înțeleg foarte bine cu ei, și cu Bobo, și cu Andra, și cu Andi. Și abia aștept să încep, dar mai e o grămadă până atunci’, a declarat actrița.

Anul acesta, Carmen Tănase a renunțat la vacanță și asta pentru că în curând se va apuca de renovarea casei. În plus, a fost implicată în tot felul de proiecte, aproape toată vara.

„Nu cred că reușesc. Nu știu ce înseamnă o fugă, dar nu am cum. Eu vreau Grecia. Și dacă nu pot pleca acolo din cauza renovărilor și a drumului lung, atunci nu cred că merg la noi. Dar nici nu am cum. Trebuie să termin casa de renovat, pentru că încep treaba și eu trebuie să fiu cu lucrurile puse la punct. Uite acum- de exemplu- nu mi-am găsit nimic prin casă. Nu mi-am găsit și eu o geantă, nu am găsit nimic. E haos în casă la mine’, a mai spus actrița.

