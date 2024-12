În timp ce bunul său prieten se află în continuare la masa juriului, alături de Delia, Cosmin Natanticu și Cheloo, comediantul a decis să renunțe.

Recent, în cadrul unuia dintre show-urile sale de stand-up comedy, Nelu Cortea a dezvăluit și motivul pentru care a părăsit show-ul de pe Antena 1.

„Anul trecut am fost jurat la iUmor. Am decis după aceea să plec de la iUmor, a fost decizia mea. Producătorii mi-au zis ‘pleacă și am decis să îi ascult. Nu, dar emisiunea aia mi-a rupt creierii. Nu mă așteptam să fie ce a fost de fapt.

Eu m-am dus acolo ca jurat. Stau pe scaun, judec oameni, perfect, simplu.”, a povestit Nelu Cortea în cadrul unui show de stand-up comedy din Cluj-Napoca, postat pe YouTube, potrivit Cancan.

Pus într-o situație penibilă pe scena de la Antena 1

Nelu Cortea a povestit despre un moment neplăcut care a avut loc chiar în primul episod al emisiunii. Deși rolul lui a fost de jurat, la un moment dat a fost chemat pe scenă, încurajat de producători, pentru a participa la un număr făcut de un japonez.

„În primul episod, m-au chemat pe scenă. Pe scenă era un domn japonez pe numele lui Mr. Cherry, stătea în fundul gol și țipa la mine să îi arunc CD-uri să le prindă între b***. Era primul episod, mă uitam în culise la producători. Dubioasă emisiune. Eu, Bordea și Cheloo am bătut un om îmbrăcat în vierme.”, a mai spus câștigătorul America Express.

