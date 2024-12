În finala iUmor 2024, sezonul 17 au fost: Deșteapta Pământului, Cătălin Răileanu, Chris Darwa, Cristina Botezatu, Eduard Adam, B Unique Crew, Florentin Păune, Genevieve Cote, Beatrice Albu, Lolrelai, Teodora Nedelcu și Veronica Fizeșan.

Dintre cei 12 concurenți, la final doar patru concurenți au intrat la vot: Genevieve Cote, Florentin Păune, Teodora Nedelcu și Cezar Ouatu și Veronica Fizeșan. Publicul a votat și a decis cine a câștigat iUmor sezonul 17, finala difuzată pe 7 decembrie 2024. Este vorba despre Florentin Păune, cu numărul său de stand up comedy.

Florentin Păune, număr de stand-up în finala iUmor 2024, sezonul 17

Florentin Păune s-a întors pe scena emisiunii iUmor 2024, sezonul 17 cu un alt număr de stand up comedy. Tânărul a venit să demonstreze încă o dată că are un potențial uriaș și că merită să câștige marele trofeu din finală. Acesta a ales să facă show cu un număr de stand up comedy cu și despre el și viața lui, scrie a1.ro.

„Viața unui polițist se aseamănă foarte tare cu viața unui boschetar. Când un polițist și un boschetar se întâlnesc pe stradă se gândesc la același lucru: Ia uite-l și pe boschetarul ăsta”, a fost una dintre glumele lui.

Cine este Florentin Păune, câștigătorul iUmor 2024, sezonul 17

Florentin Păune face stand-up la un club de comedie din București. Pe contul lui de Instagram, unde are aproape 2.000 de urmăritori, tânărul face nenumărate glume, unele chiar și despre Mihai Bobonete.

În urma victoriei de la iUmor 2024, sezonul 17, el se bucură acum și de o expunere mai mare.

