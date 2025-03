Bia TRS, tânăra care a impresionat publicul cu performanțele sale în cadrul sezonului 13 al emisiunii iUmor, trece prin momente dificile. Aceasta a anunțat recent pe rețelele sociale că a fost diagnosticată cu leucemie. Veștile au venit la începutul acestei săptămâni, iar tânăra influencer, cunoscută pentru succesul său pe TikTok, unde a reușit să adune un număr impresionant de 500.000 de urmăritori, se află acum internată în spital, primind tratamente pentru a face față acestei boli.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Cum a aflat Bia că are leucemie

Prin intermediul unui videoclip emoționant postat pe TikTok, Bia a povestit despre momentul în care a aflat despre diagnostic. Chiar și în fața acestei încercări, ea a ales să rămână optimistă și să aibă încredere în forțele proprii pentru a înfrunta leucemia. De asemenea, tânăra a mărturisit că, atunci când a primit vestea, s-a gândit la cât de puțin a reușit să viziteze planeta și că își dorește să călătorească mai mult atunci când starea sa de sănătate va permite.

Recomandări O crimă pe care poliţia din Oradea putea să o împiedice. Noi detalii din cazul tinerei ucise şi ascunse în valiza din remorcă

„Trebuie să vă zic asta. Am leucemie. (…) E pe bune. Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată dar sunt bine, și o să fiu super bine. (…) Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele, că am fost cu ea, că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum, doar că la nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: «vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat». Am ajuns la spital (…) mi-a adus la cunoștință faptul că am aproximativ 130.000 de leucocite, când maximul este de 10.000. Mi-a spus că mă suspectează de leucemie, moment în care mie mi s-a tăiat filmul. Evident, e un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”, a povestit Bia, fosta concurentă de la iUmor.

Prietenii și fanii Biancăi i-au transmis mesaje de susținere, iar aceștia sunt alături de ea în această perioadă dificilă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România O fostă concurentă de la iUmor a fost diagnosticată cu leucemie: „E un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”

Urmărește-ne pe Google News