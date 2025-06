Ajunsă în București pe când avea doar 18 ani, frumoasa actriță a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în 1996, dar și în anii următori.

Ioana Ginghină ar fi fost hărțuită la castinguri

„Am trecut de foarte multe ori prin momente în care m-am simțit tratată urât și cu lipsă de respect. N-aș zice că a fost ceva abuziv, mai mult spre hărțuială. Eu am venit în 1996 în București, o tânără fată de 18 ani și m-am trezit în tot soiul de ipostaze. Nu știu dacă neapărat în facultate, dar de câte ori mă duceam la castinguri, de câte ori mergeam oriunde, pe stradă… Am avut tot felul de experiențe.

Cum am reacționat? Am reacționat cum reacționez de obicei. Hai să zicem că pe stradă am fost mai dură, dar dacă era vorba de o persoană de la casting, vreun regizor sau cineva de care aveam nevoie după, probabil că am râs ca proasta. Și nu mă feresc să spun asta din cauza faptului că îmi era frică să nu iau castingul dacă spun ceva. Acum aș face, dar în momentul ăla nu am făcut așa. Am avut noroc la viața mea că n-au fost mai mult decât diverse avansuri. Poate să zic de multe ori nu numai verbale, dar nu așa încât să mă sperie și să rămân cu vreo traumă”, a spus Ioana Ginghină pentru Fanatik.

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol a vorbit și despre abuzul online, afirmând că în momentul în care o femeie primește mesaje sau vede fotografii cu ea distribuite fără a-și da acordul, aceasta poate să trăiască o umilință uriașă.

„În perioada asta, agresivitatea și abuzul sunt la alte cote. Noi trecem atunci când suntem abuzate printr-o umilință. Te simți umilită când îți spune cineva ceva, chiar dacă pare un compliment, când îți zice «Bună, frumoaso», dar tu, de fapt, te simți ca naiba. Când te mai pun și pe internet, umilința e maximă. Pot fi fete care pot ajunge la un gest extrem dacă sunt făcute de râs la școală, la liceu, se poate ajunge la gesturi extreme”, a mai spus Ioana Ginghină pentru sursa citată.

Actrița și-a sfătuit prietenele să iasă din relațiile abuzive

Actrița a dezvăluit că a avut și prietene care au fost abuzate, iar ea le-a sfătuit să iasă din acele relații, oricât de puternic ar fi sentimentul de iubire pe care ele îl aveau pentru partener.

„Am prietene care au trecut prin violență și abuz. Am reacționat de fiecare dată destul de dur, în sensul că nu s-a mai pus problema să se întoarcă în astfel de relații. Eu nu aș putea trece peste așa ceva. Însă persoanele pe care eu le-am sfătuit să plece, au plecat, până la urmă. Dar nu după prima bătaie. Au suferit și copiii, toată lumea. A fost întotdeauna un final nefericit.

Poate și acum persoanele respective suferă din cauza asta, pentru că nu mai pot să aibă încredere, nu mai pot avea o relație intimă cu niciun bărbat, traumele sunt destul de mari. Încrederea femeilor că un bărbat ar putea să fie altfel nu mai există. Și copiii, din păcate, dacă nu fac terapie ajung să își aleagă parteneri ori ca tatăl și să fie și ei abuzivi”, a încheiat Ioana Ginghină.