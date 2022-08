Jorge și Ramona se cunosc de 10 ani. Au o căsnicie frumoasă și un băiețel împreună. Cei doi mai au câte un copil din primele căsnicii, cu care au o relație specială.

„Tată de băiat e diferit, pentru că, na, teoretic zici că e mai ușor, dar practic e același lucru ca la fete.

Chiar astăzi, vorbeam cu soția și nu e nimic diferit, sunt aceleași discuții, aceleași problemuțe, aceleași îndrumări, e la fel ca la oricare copil, fie că e fată, că e băiat, nu contează”, a declarat Jorge pentru Cancan.

Chiar dacă Ilinca este fiica vitregă a lui Jorge, artistul se ocupă în aceeași măsură de educația și creșterea copiilor săi.

„Prima oară când a venit cu un băiat acasă, băiatul ală era în spatele ei și a zis așa un «Bună» și după a tăiat-o sus la ea în cameră.

A fost așa, atât de rapid că nici nu l-am văzut. Stai, ce? Deja?! Dar a fost OK, noi am avut încredere și avem încredere în continuare în Ilinca, e mare, are 20 de ani, îți dai seama, dar la perioada respectivă am avut pur și simplu încredere în ea.

Adică noi am vorbit orice, de la A la Z cu Ilinca. Orice am vorbit cu ea și uneori chiar ne surprindea în niște momente și eu îi zic băi, știi că nu e normal să vorbim chiar tot, adică na.

E un noroc. E norocul soției mele că a știut cum să o deschidă și cum să vorbească cu ea de la început”, a mai spus Jorge.

