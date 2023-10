Teo Trandafir are o relație foarte bună cu fiica ei, Maia, în vârstă de 20 de ani. Atunci când șefii de la Kanal D au decis să scoată show-ul prezentatoarei din grila de programe, ea a discutat cu fiica ei despre această schimbare în carieră.

Într-un interviu pentru unica.ro, Teo Trandafir a povestit cum a reacționat Maia când a aflat că mama ei nu va mai apărea pe micul ecran. În prezent, vedeta prezintă o emisiune la Radio Impuls și este foarte încântată de noul proiect.

„S-a bucurat din suflet, pentru că știe ce înseamnă radioul pentru mine, am zăpăcit-o cu atâtea povești care erau legate de radio. S-a bucurat pentru că știa cât contează radioul pentru mine, știa că acolo am început, acolo am învățat lucruri pe care ulterior le-am aplicat în TV.

În TV am învățat mai degrabă compasiunea, bucuria de a interacționa față în față. La radio e altceva, nu e atât de diferit încât să fie incompatibile. Ea s-a bucurat pentru mine, așa cum și eu mă bucur pentru fiecare dintre lucrurile pe care ea mi le povestește.”

Când vine vorba despre copilul ei, Teo Trandafir are numai cuvinte de laudă la adresa Maiei, care reușește pe zi ce trece să o surprindă cu bunătatea ei și maturitatea de care dă dovadă. „O tânără de aproape 20 de ani ar trebui să dea singură răspunsul la aceste întrebări. De la un punct încolo, noi, părinții, căpătăm tendința de a fi indiscreți în legătură cu viața copiilor noștri. Acest lucru nu ne face nici plăcere, nici bine”, a răspuns vedeta când a fost întrebată cum se înțelege cu tânăra.

„Nu am plecat de la Kanal D”

Emisiunea „Teo Show” a fost scoasă din grila de programe în această toamnă din cauza audienței scăzute. Șefii de la Kanal D au decis să scoată emisiunea de pe post și să-i propună lui Teo Trandafir să lucreze la Radio Impuls, lucru pe care aceasta l-a acceptat.

Într-un interviu pentru fanatik.ro, vedeta a precizat că nu a fost dată afară de la Kanal D și continuă să lucreze în același trust. Teo Trandafir prezintă acum la radio emisiunea „Bară la bară” alături de Mihai Hinda.

„Postul de radio unde lucrez, Radio Impuls, face parte din același trust, nu am plecat de la Kanal D. Trecerea a fost foarte simplă, firească, având în vedere că am mai lucrat cu Mihai Hinda de-a lungul timpului. Mă simt excepțional la Bară la bară cu atât mai mult cu cât Mihai este colegul pe care și l-ar dori oricine.

În ciuda faptului că este prima dată când face emisiune cu cineva, s-a adaptat foarte bine. Eu sunt foarte atentă ca el să se simtă confortabil, el la fel în ceea ce mă privește, așa că nu avea ce să meargă rău. Îi îndemnăm pe cititori să asculte emisiunea Bară la bară pentru o porție zdravănă de bună dispoziție.”