Întrebată cum va reuși să facă programului de dimineață, Viviana Sposub a spus că este obișnuită cu trezitul atât de dimineață. Se știe că ea a apărut prima dată la TV în calitate de prezentatoare a rubricii meteo de la Antena 1. „Având în vedere că parcursul meu în TV a început la matinal, sunt obișnuită să mă trezesc foarte devreme. Înainte, prima intrare în direct era la 5.45, acum va fi cumva lux să mă trezesc puțin mai târziu și la ora 8.00 voi avea energia necesară să duc la bun sfârșit emisiunea și să transmit energie bună”, a spus ea.

Totodată, vedeta a recunoscut că nu a fost nevoie să facă multe schimbări în viața ei odată cu acest nou job. „Sunt norocoasă pentru că nu trebuie să renunț la nimic din rutină mea. Dimineață am nevoie de cafea, am nevoie să mănânc, am nevoie de rutină mea de skincare, de machiaj, așa că dacă va fi necesar, mă voi trezi mai devreme pentru a fi gata și pentru a parcurge toți pașii rutinei mele de dimineață”, a mai declarat ea.

Viviana Sposub a fost concurentă la „Bravo, ai stil Celebrities”, sezonul 7 și imediat după succesul de acolo i s-a propus acest nou proiect. Nu a stat mult pe gânduri și imediat a acceptat să prezinte matinalul „Dimineața cu noi”. „Am fost foarte fericită când mi s-a propus acest proiect, mai ales că mă simțeam că făcând parte din familia Kanal D. Nu mă așteptăm că propunerea să vină atât de devreme, însă mă simt pregătită și cred că energia bună pe care am transmis-o în vechiul proiect a fost molipsitoare și acum sunt într-o nouă etapă la matinal.

George a fost foarte fericit, el mai susține în orice situație și în orice proiect, iar acum a fost cu atât mai fericit încât știe că eu îmi doresc foarte mult să fac televiziune și știe că acest rol mi se potrivește foarte bine și anume acela de prezentatoare”, a mai spus ea pentru site-ul kanald.ro.

Despre matinalul „Dimineața cu noi”

„Dimineaţa cu noi” va raspunde şi nevoii de informare a celor aflaţi în faţa micilor ecrane, cu informaţii relaxate, dar utile din domenii diverse, fie că este vorba despre sănătate, nutriţie, hobby-uri interesante, recomandări de petrecere a timpului liber, tehnologie sau sfaturi din partea unor specialişti.

Nu vor lipsi din suita dinamică a subiectelor emisiunii „Dimineaţa cu noi” momentele de culise sau cele realizate de reporteri în diferite locuri din Bucureşti şi nu numai, unde se întâmplă lucruri care merită împărtăşite telespectatorilor.

Muzica bună, interviurile cu artiştii momentului şi oameni interesanţi pentru publicul larg vor completa dimineţile cu cei trei prezentatori, Bursucu, Viviana Sposub şi George Tănase, în fiecare zi, de luni până vineri, la Kanal D.

