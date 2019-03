Cum a reușit Ela Crăciun să își ferească bebelușul de colici

Ela Crăciun se poate considera o mămică fericită. Vedeta are un băiețel cuminte și sănătos, care nu se trezește noaptea plângând și nu are colici. În plus, a reușit să își dubleze greutatea în primele două luni, fapt ce se întâmplă, în cazul altor copii, în primele patru luni de viață.