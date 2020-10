Cum a scăpat Alina Ceușan de cele 20 de kilograme acumulate pe perioada sarcinii. „Nu-mi pasă neapărat de asta”

„Eu aveam 52 kg, aceasta este greutatea mea ideală. Aveam 54 în momentul când am aflat când sunt însărcinată, la două luni, după care am avut 71 de kilograme când am mers să nasc. Când am venit acasă aveam vreo 63, 64.

Acum am 60, 61, depinde de zi şi de când mă cântăresc. Nu-mi pasă neapărat de chestia asta momentan. Nu am făcut absolut nimic ca să slăbesc.

Pur şi simplu, kilogramele s-au dus din spital, cu placenta, cu copilul. Când am ajuns acasă, aveam deja 7 kilograme pierdute. Am pierdut încă vreo trei cu alăptarea”, a spus Alina, potrivi okmagazine.

