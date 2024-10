La scurt timp după ce a postat fotografia în care stă cu picioarele pe balustrada balconului dintr-o sală de spectacol, Alina Ceușan a fost intens criticată în comentarii pentru această ipostază.

Oana Pellea a criticat dur gestul vedetei, considerând că gestul ei este unul nepotrivit. La scurt timp, Alina Ceușan și-a cerut scuze public pentru gestul ei. Oana Pellea a reacționat imediat în mediul virtual.

„Mulțumesc doamnei Alina Ceușan pentru răspuns și pentru că a înțeles mesajul meu. Vă mulțumesc și pentru faptul că nu veți mai repeta gesturi de asemenea fel când vă aflați într-un teatru. Vă doresc toate cele bune”, a scris Oana Pellea, pe Facebook.

Alina Ceușan a regretat gestul făcut

„În urma valului de comentarii de la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut-o așa la momentul respectiv, înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta”, a fost comentariul scris de Alina Ceușan la postarea respectivă, pe Instagram.

Alina Ceușan spune că nu a crezut că va fi cineva deranjat de acea postare. Cu toate astea, mesajele negative au curs lanț, într-un timp foarte scurt.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și cu siguranță era o lecție de învățat”, a mai scris influencerița, pe Instagram.

