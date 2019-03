Perioada obositoare și-a pus amprenta inclusiv asupra chipului său, astfel că, odată revenită acasă, solista a decis să apeleze la medicul său esthetician.

„A fost o perioadă grea, agitată, cu mult consum nervos și cu somn puțin. De când m-am întors din am început turul emisiunilor de televiziune, am multe concerte, sunt și mamă și am astfel multe responsabilități. Numai timp să mă odihnesc nu am avut, așa că cearcănele și-au făcut simțită prezența. Cum nu-mi place să mă machiez excesiv, am apelat la medicul, Iancu Morad, pentru o atenuare a cearcănelor cu acid hialuronic și am îmbunătățit aspectul feței în doar câteva minute”, declară Claudia Pavel.

Recent, Claudia Pavel a fost eliminată de la Ferma, după ce a pierdut duelul cu Brigitte. Între cele două s-a iscat un scandal monstru pe parcursul șederii în Ferma, fosta soție a lui Ilie Năstase susținând public ca ea și artista ar fi împărțit același bărbat.

