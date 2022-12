Cum a scăpat Cristina Șișcanu de depresie. „Succesul vine și cu astfel de stări”

Ca și în cazul altor vedete și Cristina Șișcanu s-a confruntat cu o perioadă dificilă.

Vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut depresie, iar terapia la psiholog, dar și rugăciunile au făcut-o să treacă peste momentele grele.

Vedeta a mărturisit că succesul întotdeauna va veni cu astfel de stări, însă este important să reușim să depășim momentele grele.

„De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședinte deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele.

Am făcut multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat, asta e foarte important. Succesul vine și cu astfel de stări…”, mărturisea în acea vreme Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a povestit cum l-a cunoscut pe Mădălin Ionescu și cum a început povestea lor de dragoste. Sunt împreună de 12 ani, iar mulți au acuzat-o că prezentatorul și-a părăsit fosta soție pentru ea.

Când l-a cunoscut pe Mădălin Ionescu, el era prezentator la „Acces direct”, iar ea era reporter. Inițial l-a admirat profesional, iar ulterior s-a îndrăgostit de el.

Cristina Șișcanu mărturisește că i-a fost teamă la început să aibă o relație cu prezentatorul, pentru că se gândea la statutul lui.

„Pe Mădălin l-am cunoscut la «Acces direct». Eu eram reporter special și PR-ul emisiunii. M-a fascinat din prima clipă, dar nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist. Avea o uluitoare capacitate de muncă și o creativitate ieșită din comun.

Mi-am reprimat orice atracție față de el până în clipa în care, după un an și ceva, el mi-a mărturisit ce simte față de mine. A fost un șoc. Rămăsese singur cu fata lui, Ștefania. Toată redacția știa prin ce trece.



Ne anunțase pe toți cu luni bune înainte, dar tot nu am îndrăznit să sper la mai mult. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă. Prima piesă pe care mi-a dedicat-o a fost «To the moon and back», a celor de la Savage Garden și, credeți-mă, așa a fost!”, a declarat Cristina Șișcanu, pentru Fanatik.



Împreună au o fetiță pe nume Petra, iar Cristina Șișcanu are grijă și cei doi copii ai soțului ei din căsnicia anterioară. Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu, are nevoie de îngrijire specială, iar vedeta nu a ezitat să facă acest lucru.

