„Da. Sunt adepta operațiilor estetice. Am o părere bună despre femeile care se îngrijesc. Sigur, sunt și adepta echilibrului și a naturaleții. Adică, în momentul în care simți nevoia de a face astfel de intervenții, trebuie să existe și un motiv serios.

Nu îmi place uniformizarea. Ori, din păcate, în ultimul timp, cel puțin în țara noastră, s-a mers mult pe trendul acesta, că trebuie să arătăm toți la fel. Cred că sunt, parțial, sechele ale vremurilor pe care le-am trăit și, parțial, o etapă firească în evoluția unei societăți, care este democratică de puțin timp, istoric vorbind.

Mi-am făcut implanturi mamare acum 20 de ani, și pe atunci nu era așa, o „modă, ca acum. Am simțit nevoia și am găsit și doctorul potrivit, Tiberiu Bratu, cu care am avut o chimie deosebită. Cumva aveam aceleași idei… naturalețe și bun-simț, apropo, de ceea ce am spus mai sus. Medicul care m-a operat este profesor la Timișoara. E un doctor extraordinar și un domn extraordinar. Între timp, odată cu vârsta, mi-am mai făcut intervenții noninvazive, injecții, tratamente, lucruri de genul acesta, dar cu măsură”, a declarat Catinca Roman pentru revista VIVA!

Cum se menține Catinca Roman în formă

În prezent, Catinca Roman arată așa cum își dorește și nu este rezultatul unei diete drastice, ci a unui stil de viață sănătos.

„Sunt slabă în continuare. Dar sunt mulțumită nu neapărat că am slăbit, ci că, de ceva timp, nu mai am fluctuații de greutate. Așa cum am avut toată viața mea, când mă chinuiam cu diete de tot felul. Și m-am echilibrat din punctul acesta de vedere. Adică, pentru mine, acum nu mai e un efort. Mi-a intrat în obicei, în stilul de viață.

Acum nu am ținut nicio dietă. Însă toată viața am avut probleme cu greutatea și cu mâncatul compulsiv, dar cred că, în proporție de 80%, problemele de nutriție, cele alimentare vin din probleme psihologice. E și o categorie de oameni care au și alte boli, dar mai puțin. Și din cauza aceasta au probleme de nutriție, dar în general acestea au cauze psihologice. Ori, în momentul în care mi-am rezolvat mare parte din aceste probleme, și odată cu vârsta, bineînțeles, și experiența de viață, mi-am reglat singură organismul”, a povestit Catinca Roman.

„Nu mă cântăresc aproape niciodată”

Catinca Roman a avut întotdeauna probleme cu greutatea și de-alungul anilor a ținut diete drastice, care nu o ajutau neapărat. Vedeta a avut perioade când slăbea foarte mult, iar apoi se îngrășa într-un ritm alert.

„Mi s-au reglat alimentația și greutatea. Eu eram pe modelul yo-yo. Țineam diete foarte drastice și eram foarte slabă, ori scăpam frâiele și mă îngrășam foarte mult, ceea ce este total nesănătos pentru organism. Slăbeam și puneam înapoi, poate chiar mai mult, pentru că era o reacție firească a organismului. Iar acum nu țin nicio dietă. Pur și simplu mi-am reglat felul de a mânca.

Nu mă cântăresc aproape niciodată, de fapt, o fac foarte rar, pentru că și asta devi-ne o obsesie, ori organismul nostru are și el perioadele lui. Un surplus de kilograme poate să fie din cauza unei probleme hormonale sau a faptului că reții lichide. Și nu cred că goana asta obsesivă după pierderea de kilograme ne este benefică din niciun punct de vedere.

Acum, văd după haine și, în momentul în care am luat în greutate două-trei kilograme, am grijă să revin foarte rapid la greutatea inițială, să le pierd. Chestia asta a început prin renunțarea la diete și am început prin a-mi înjumătăți porțiile.

Acum nu mai e nevoie. Mănânc așa natural. S-a obișnuit organismul și nu mai cere așa mult. Dacă am chef să mănânc ceva dulce, nu mă frustrez, mănânc. Dar nu mai mănânc în fiecare zi, mănânc o dată pe săptămână”, a mai adăugat sora Oanei Roman pentru sursa citată.

