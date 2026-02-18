Gabriela Firea continuă să atragă privirile și să stârnească admirație nu doar prin parcursul său profesional, ci și prin felul în care reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat. Fostul primar general al Capitalei vorbește deschis despre stilul ei de viață, despre echilibrul interior și despre alegerile care o ajută să se simtă, după cum spune chiar ea, „la fel ca în tinerețe”.

Gabriela Firea are aproape aceleași kilograme ca în adolescență

Gabriela Firea mărturisește că are aproape aceleași kilograme ca în adolescență și că măsurile hainelor – S sau M, în funcție de croială – nu s-au schimbat semnificativ de ani buni. Secretul? O alimentație echilibrată, cu un aport redus de carbohidrați, multă disciplină și atenție constantă la nevoile corpului. Chiar dacă timpul și-a pus amprenta prin câteva riduri sau schimbări hormonale firești, ea spune că nu acestea contează cel mai mult.

Ea le încurajează pe femei să-și descopere atuurile naturale și să nu caute soluții miraculoase, ci consecvență și moderație. „Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame. Nu, nu se moare, dacă ai o alimentație echilibrată. (…) Cel mai important este cum ne simțim în interior și câtă energie avem”, a explicat ea.

Ce dietă ține Gabriela Firea

Meniul zilnic al Gabrielei Firea este simplu, dar atent ales. Dimineața începe cu un pahar de apă cu lămâie pe stomacul gol, urmat de un mic dejun format din iaurt degresat, ovăz și câteva picături de miere. La nevoie, adaugă semințe crude de dovleac sau de in. Prânzul constă, de regulă, într-o supă-cremă de legume și un grătar de curcan sau pește, alături de salată, iar cina – servită înainte de ora 19.00 – este ușoară: brânză slabă fără sare, roșii sau salată verde.

Între mese, evită dulciurile și le înlocuiește cu migdale, caju sau batoane dietetice, iar ceaiul verde o ajută să țină sub control senzația de foame. Recunoaște că, uneori, aceasta apare seara, dar o gestionează cu apă și multă disciplină.

Un moment-cheie în parcursul ei a fost perioada de după nașterea fiului său, când a reușit să slăbească 25 de kilograme în doar trei luni, prin post și un regim alimentar strict. Experiența a convins-o că rezultatele durabile nu vin din diete drastice de moment, ci dintr-un stil de viață adoptat pe termen lung.

Dincolo de alimentație, Gabriela Firea pune un accent deosebit pe echilibrul emoțional și spiritual. Iertarea, iubirea și dorința de a-i ajuta pe ceilalți sunt, spune ea, surse reale de energie și motivație.