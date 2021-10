Cum a trecut Bodo de la Proconsul peste problemele din căsnicie. „Dacă nu alegeam calea divinității, nu mai eram împreună acum”

Într-un interviu recent, artistul nu s-a ferit să dezvăluie că s-a apropiat în ultimii ani mai mult de Dumnezeu. Era bine din punct de vedere financiar, profesional, însă simțea că îi lipsește ceva.

„Unii ajung să îl cunoască pe Dumnezeu în momente grele, de cumpănă, alții pur și simplu își dau seama ca atunci când le este bine este datorită lui Dumnezeu. Este și cazul meu, atunci când am început să citesc Biblia nu eram căzut la pământ. Eram căsătorit cu Loredana, aveam o casă, o mașină, însă aveam un gol în suflet pe care nu îl puteam umple cu nimic”, a declarat Bogdan Marin, conform Spynews.

El mărturisește că tot credința l-a ajutat în momentul în care a avut probleme în căsnicie. Bodo de la Proconsul și Loredana au trecut și prin clipe dificile, iar artistul a spus că fără Dumnezeu, el și soția sa nu ar mai fi fost împreună.

„,Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu făceam multe greșeli, dacă nu alegeam calea divinității nu mai eram împreună acum. Ne-am ajutat reciproc, am ales împreună același drum. Faptul că noi nu aveam copii, după aceea am trecut printr-un infarct, anul trecut.

A fost un infarct puternic, am stat trei zile cu el și nu am știut. Dar am trecut peste acest moment tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Faptul că ne trezim în fiecare zi sănătoși este o minune de la Dumnezeu. De câte ori am câte un moment greu, am învățat să îmi frec mâinile și să spun că abia aștept să treacă și să culeg învățăturile.”, mai spus artistul.

Au adoptat doi copii

În anul 2017, Bodo și Loredana au adoptat doi băieți. Este vorba despre Daniel și Filip, pe care cei doi părinți îi educă și îi cresc cu multă dragoste. „Sunt foarte atraşi de muzică, vin la concertele noastre ori de câte ori au ocazia. Cer permisiunea să se urce la tobe pentru că sunt foarte fascinaţi de tobe la vârsta aceasta”, a zis cântărețul acum ceva vreme, la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„N-am vrut de la început să-i minţim. Vrem să-i pregătim pentru anii ce vor urma. Atunci când cineva le va spune că sunt adoptaţi, să fie pregătiţi”, a mărturisit artistul legat de modul în care cei mici au ajuns în familia lui şi a Loredanei. Până ca Bodo și Loredana să îi înfieze, cei doi frați locuiau într-un centru de plasament.

Citeşte şi:

Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, despre Anamaria Prodan: „Este ca a doua mamă pentru mine”

Ilie Năstase le-a înjurat pe admiratoarele soției pe Facebook. Reacția Ioanei: „Te rog să te opreşti să mai jigneşti aceste doamne”

Lora rupe tăcerea la 6 ani după ce s-a spus că i-a furat iubitul Doiniței Oancea: „Mi s-a făcut o mare nedreptate”

PARTENERI - GSP.RO Ar avea datorii mari la cămătari și ar fi fugit din țară! Probleme uriașe pentru un fost jucător de la FCSB

Playtech.ro ȘOC! Vestea INCREDIBILĂ pentru România din decembrie! Valeriu Gheorghiță a făcut anunțul!

Observatornews.ro Mirel Joacă Bine a fost ucis în timp ce comitea un jaf în Italia. Românul a fost împușcat de proprietarul unui magazin

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2021. Leii sunt foarte implicați emoțional în anumite relații pe care ar trebui să le abordeze altfel

Știrileprotv.ro Un artist din România, antivaccinist convins, a fost răpus de COVID-19

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic