Actrița în vârstă de 45 de ani este stabilită la Roma și se menține într-o formă de invidiat. Recent, ea a fost onorată cu o distincție de prestigiu, acordată chiar de președintele Italiei, Sergio Mattarella.

În luna septembrie Kitty Cepraga va reveni la București, deoarece va fi decorată cu o distincție importantă, titlul de Cavaler al Ordinului Stelei Italiei, acordată de președintele Italiei, Sergio Mattarella, în cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Italiei din Capitală.

„Sunt fericită că am fost aleasă pentru a primi această distincție onorantă care mi se acordă pentru promovarea artistică a Italiei în lume, în speță în România. Ceremonia va avea loc în curând la Ambasada Italiei din București. Voi susține și un speech pentru promovarea cultural artistică a acestei țări minunate”, a declarat Kitty Cepraga pentru Viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Kitty Cepraga are dublă cetățenie, română și italiană. „În ultimii ani am jucat atât în România, cât și în Italia. Acolo este a doua casă a mea. Încă lucrez la debutul meu în lung metraj și scriu de zor la acest scenariu. Merg în continuare cu meseria pe care mi-am dorit să o fac încă din copilărie. Sunt mereu cu valizele la ușă”, a mai spus ea pentru sursa precizată.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Kitty s-a căsătorit în 2011 cu James Goodwin, alături de care are o fiică, Aurora May, în vârstă de 10 ani, însă căsnicia lor nu a durat.

„Au fost momente, cât încă locuiam în România, în care am considerat că eram un pic nedreptățită, în care s-au spus pe seama mea răutăţi, lucruri neadevărate… Şi-apoi, aveam 20 de ani când am devenit persoană publică. În ciuda succesului, n-aveam experienţa showbizului şi riscam să ies din decor, exista pericolul ca frumoasa corabie a visurilor mele să se izbească de vreun zid”, spunea Kitty în urmă cu ceva timp, potrivit Cancan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE