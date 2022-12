Alexandra a mărturisit că a fost diagnosticată cu scolioză și cifoză, afecțiuni căpătate, însă încă din vremea copilăriei.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele. Am și o cifoză, și o scolioză.

Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă, te dor toate!

Din ianuarie, vreau să am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a declarat vedeta, pentru Click!.

Alexandra Ungureanu recunoaște că s-a îngrășat în ultima perioadă

„Acum am probleme mari cu silueta. În ultimii doi ani, am pus pe mine. Am pus vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două și încă două, până ce treaba a devenit serioasă.

Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce. Și uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucățică de ciocolată. E jale, ce să mai!”, a mai spus artista.

Ce va face de Crăciun

„Nici anul acesta nu o să fiu gata cu cumpărăturile, cadourile și curățenia de Sărbători, dar mă bazez pe mama care se ocupă de toate astea. E și pensionară și are timp. Am făcut bradul. Am un brad mare în curte. L-am împodobit cu niște luminițe, că eu sunt, mai nou, pe sustenabilitate. Nu-mi plac brazii de plastic.

Mama se ocupă de meniu. Sper să apuc și eu să o ajut măcar la cozonaci. E dramă dacă au crescut! Eu, de Sărbători, mă odihnesc și mănânc disociat.

Adică mănânc din toate, dar nu pe toate odată. Adică aperitiv cu brânză, ceva din porcul de țară și multe legume. Friptura și sarmalele rămân neatinse. La dulciuri e nenorocire mare!”, a povestit Alexandra Ungureanu.

