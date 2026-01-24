Vineri, 23 ianuarie, Andra, jurat la Românii au talent, a fost invitata lui Cătălin Măruță în emisiunea La Măruță de la PRO TV. Andra a debutat cu un look nou, aceasta afișând un zâmbet înfrumusețat de un aparat dentar.



„Nu am fost foarte încântată de modul cum arăt cu el. Până acum, am avut elastice transparente, acum am albastre, că așa mi-a zis Eva. Îndreptăm dinții. Reparăm lucrurile pe care nu le-am făcut la vremea lor.

Mie îmi plăcea cum arăta zâmbetul meu, dar mușcătura e greșită”, a explicat Andra. „Zâmbetul tău era și este perfect!”, a fost replica soțului ei.

În timp ce vorbea despre faptul că și-a pus aparat dentar și că începe un nou sezon „Românii au talent”, Andra a început să plângă și să le mulțumească tuturor din echipa „La Măruță”.

„Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani.

A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați…

Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim! E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni.

Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a spus Andra în fața lui Cătălin Măruță.