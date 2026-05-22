Șoferul și pasagerii au fugit de la fața locului

Un bărbat a fost arestat în Texas, acuzat că a condus intenționat mașina sa Tesla Cybertruck într-un lac pentru a utiliza funcția „modul de traversare prin apă” a vehiculului, relatează BBC.

Alerta s-a dat luni, în nordul Texasului, când Poliția din Grapevine a fost chemată de urgență la lacul cu același nume. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit vehiculul blocat în apă și complet abandonat, după ce ocupanții fugiseră de la fața locului.

„Modul Wade”, de traversare prin apă permite unui Cybertruck „să intre și să treacă prin ape, cum ar fi râuri sau pâraie” la o adâncime maximă de 81,5 cm, conform manualului online al Tesla.

Bărbatul a fost arestat pentru conducere într-o zonă restricționată a lacului și pentru nerespectarea normelor de siguranță acvatică, au transmis autoritățile.

A intervenit echipa de salvare acvatică

Vehiculul parțial scufundat a fost îndepărtat de lângă țărmul de pe malul sudic al lacului, echipa de salvare acvatică a Departamentului de Pompieri din Grapevine asistând poliția în operațiune.

Conform declarației poliției, „șoferul a declarat că a intrat intenționat în lac pentru a utiliza funcția «Modul Wade» a Cybertruck-ului”, după care „vehiculul a devenit dezactivat și a intrat în apă”.

Poliția a adăugat că „deși un vehicul poate fi fizic capabil să intre în zone cu apă dulce puțin adâncă, acest lucru poate crea probleme legale și de siguranță în conformitate cu legislația din Texas”.

„Nu am încuraja conducerea voluntară a vehiculului în apă”, a declarat Katharina Gamboa de la Departamentul de Poliție din Grapevine, în comentarii relatate de partenerul de știri american al BBC, CBS News.

Trei tineri cu vârste între 19 și 20 de ani au sfârșit arși de vii, după ce mașina în care se aflau, o Tesla Cybertruck, s-a transformat într-o capcană mortală, blocându-i în interior. Mașina electrică s-a izbit violent de un zid, a luat foc, iar ușile nu s-au mai deschis. Tragedia s-a produs în noiembrie 2024, în orașul Piedmont, California.

Pe de altă parte, Tesla se confruntă cu probleme majore pe piața auto, conform unui articol publicat de Blick. Vânzările companiei au scăzut semnificativ în primul trimestru al anului, iar noul model Cybertruck se dovedește a fi un eșec comercial în SUA.





