„Burtica mea în săptămâna 19! Uau! Aproape 5 luni! Aileiiii!!! Cam atât mi-a crescut, la fel de repede ca euro! La voi cum e?”, a scris Anisia Gafton, pe Instagram.

Recent, Anisia a dezvăluit că ea și Serghei ar fi trebuit să se căsătorească în luna noiembrie, anul trecut, însă, nu s-au organizat.

„Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm, trebuia din noiembrie să ne căsătorim, dar acum am găsit timp, ne-am programat și n-am mai stat. De data asta am fost practici. Ne-am dus, am depus actele, a fost foarte frumos, a fost mai intim, cu prieteni apropiați, ne-am bucurat foarte mult, iar acum va urma și nunta, va fi odată cu botezul, atunci când va veni bebelușul pe lume”, a spus Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia și Serghei sunt împreună din 2017

Anisia Gafton și logodnicul ei au surprins pe toată lumea luna trecută, atunci când au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

Cei doi au făcut publică prima ecografie cu bebelușul, iar pe chipurile lor se citește ceva spaimă.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare ca eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”, au scris Anisia Gafton și iubitul ei, Florin Serghei, pe rețelele de socializare.

Ulterior, au revenit pe Instagram cu un nou mesaj: ”Mulțumim, oameni dragi, pentru atât de multe mesaje frumoase primite, ne-am bucurat toți 3!Sper să primiți înapoi înzecit! Să aveți un Paște fericit și binecuvântat!”.

Anisia Gafton, de 42 de ani, și Florin Serghei, mult mai tânăr la cei 34 de ani ai săi, sunt împreună din 2017, iar în urmă cu doi ani s-au logodit. Actrița declara că s-au cunoscut atunci când el căuta un partener pentru stand-up. La început cel care avea să îi devină iubit nu părea deloc interesat de ea.