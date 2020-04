Cum arată Bianca Drăgușanu după ce și-a făcut implant fesier

De Livia Lixandru,

În fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare, Bianca Drăgușanu este mândră din cale afară de noul posterior și pare că implantul fesier este așa cum și-a dorit.

Cel mai probabil, operația a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni, atunci când vedeta și-a schimbat silicoanele. La vremea respectivă, Bianca a spus în emisiunea lui Dan Capatos, mai în glumă mai în serios, că și-ar dori și o astfel de intervenție. Atunci medicul estetician nu a fost de acord, dar se pare că Bianca Drăgușanu a reușit să-l convingă și i-a făcut implant fesier, potrivit VIVA!

De când și-a făcut implant fesier, Bianca Drăgușanu a început să poarte mult mai des colanți sau articole vestimentare care se mulează perfect pe noul ei posterior.

„Nu sunt o persoană ipocrită. Când am vrut să-mi ajustez o parte a corpului, am facut-o. Mi-am pus botox, am implanturi mamare, mi-am scos câteva aluniţe şi dacă o să mă mai nemulţumească ceva la corpul meu pe viitor, o să fac o nouă modificare.

Cu toate acestea sunt anumite operaţii faţă de care am o reticenţă. Niciodată nu m-aş aşeza pe masa de operaţie să-mi fac un implant fesier.

Prefer să-mi lucrez posteriorul la sala de fitness”, spunea Bianca Drăgușanu în urmă cu câțiva ani.