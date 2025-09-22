Casa este decorată în stil Wabi Sabi, un concept japonez bazat pe simplitate, naturalețe și imperfecțiune asumată. Interiorul combină influențe balineze și mediteraneene, iar pereții au fost acoperiți cu lut și argilă marocană, adusă din Italia.

Pereții „respiră” și sunt eco-friendly

Procesul, deși costisitor și de durată, permite ca pereții să „respire” și să fie eco-friendly. Inclusiv ușile au fost realizate în același stil, filomuro, perfect integrate în design.

„Avem copil și prieteni care vin cu cei mici. Dacă se murdăresc pereții, putem remedia imediat, șlefuim și aplicăm din nou lacul”, explică Sasha Lopez într-un interviu recent.

Cel mai surprinzător element al casei îl reprezintă însă tablourile încărcate cu plasmă, piese cu rol spiritual și energetic, dar și cu intenții speciale, dedicate familiei.

„Am vrut ceva care să ne amintească de rădăcini, de strămoși, de Republica Moldova, locul în care ne-am născut. Tablourile sunt ultimul detaliu pe care l-am adăugat după o lună în care am locuit în casă”, povestește Xenia, soția artistului.

Locuința, formată din living, bucătărie, dormitor, cameră pentru copil și birou, este luminată cu spoturi, benzi LED și corpuri atent plasate pentru a evidenția puncte-cheie și a crea o atmosferă caldă, elegantă.

Sasha Lopez plănuiește un nou concept de design interior

Sasha Lopez, DJ-ul care a cucerit topurile internaționale cu hituri precum „All My People” și „Smoke Me” (alături de Misha Miller), continuă să surprindă publicul. După cel mai recent single „Leyla” în colaborare cu FOX&RA și Kara Estem, artistul își dezvăluie o nouă pasiune – designul interior.

„Lucrăm deja la un alt concept, greu de definit acum, pentru că va fi o combinație de idei și stiluri care, cred eu, nu s-au mai făcut până acum”, încheie Sasha Lopez.

