În urmă cu aproximativ 4 ani de zile, Dani Oțil a făcut o investiție majoră, și-a cumpărat o vilă în Corbeanca. A costat aproximativ 100.000 de euro. Locuința are un living mai mare decât garsoniera în care a stat ani de zile (o garsonieră în cartierul Vitan), trei dormitoare și trei băi. La parter este amenajat living-ul şi bucătăria, dar şi un balcon micuţ. La etaj, sunt trei dormitoare şi o baie. Etajul mansardat şi subsolul au, la rândul lor, câte o baie. Acum ceva vreme, prezentatorul de la Antena 1 declara: „Eu când mi-am făcut casa am avut trei fetișuri. Unu să am încălzire în pardoseală cum am văzut la niște bogați acum 10 ani la casă. (…) Fetișul doi să am cinema în pivniță, dar nu l-am folosit de doi ani (…)Mi-am luat un panou electric, face reclamă la televizor, e o chinezărie infectată și l-am montat în baie lângă duș și am tot timpul cu două grade în plus în baie.(…) Cei mai bine cheltuiți bani de când m-am mutat la casă. Costă foarte puțin, singura mea frică e să nu ia foc, pentru că e o chinezărie, dar încălzește obiectele, nu aerul”, povestea Dani Oțil.

Lucrurile s-au mai schimbat de când Gabriela Prisăcariu s-a mutat la el. Au făcut câteva modificări prin casă, au mai modernizat camerele, după cum și-a dorit și ea. Aveau nevoie și de un dressing generos, căci și ea are o garderobă bogată.

Cei doi locuiesc într-o casă mare, spațioasă în care e suficient loc și pentru bebelușul lor care e pe drum. Sigur una dintre camere va fi pentru fetița sau băiețelul care e pe drum. Gabriela Prisăcariu e în luna a patra de sarcină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Familia se mărește! Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți anul acesta

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu vor deveni părinți pentru prima oară. Prezentatorul de la Antena 1 a publicat prima imagine cu iubita lui însărcinată, alături de care a scris un mesaj special.

„Pentu toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule… Pentru toți… hai ca am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul de socializare, unde a și atașat o imagine cu iubita lui.

Cei doi nu sunt momentan căsătoriți. Dani Oțil i-a dat inelul iubitei, însă au amânat căsătoria din cauza pandemiei.

Citeşte şi:

Numărul pacienților COVID de la ATI, la un nou maxim. Peste 4.100 de noi cazuri și 97 de decese

Peste 1,16 milioane de români imunizați cu ambele doze de vaccin. Cum stă România în topul mondial

Tăcerea lui Dumnezeu sub cupolă şi a oamenilor sub umbrele. Doar corul și preoții au cântat „Hristos a Înviat” la Catedrala Sfântul Iosif

PARTENERI - GSP.RO Relația neștiută din trecutul Ginei Pistol: „Îi ruinează cariera, e mai mare ca el! Ce face cu ea?”

Playtech.ro Oana Roman a fost ȘOCATĂ! După celebra replică „ai mâncat 3 felii de pizza”, Isa a scos o nouă PERLĂ în direct la TV. Fiica lui Petre Roman a amuțit când a auzit-o

Observatornews.ro Nuntă mare spartă de mascaţi, la Catanele, în Dolj, după un live pe Facebook. Nuntaşii au fugit cu mâncarea în mână: "N-am văzut nimic!"

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2021. Racii vor reuși să se strecoare printre situațiile neplăcute de astăzi

Știrileprotv.ro FRF a decis cine va fi selecționerul naționalei României. Ce se va întâmpla cu Mirel Rădoi

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)