Într-un decor unde simplitatea se îmbină cu rafinamentul, iar liniștea pare să prindă formă prin texturi și culori atent alese, antreprenoarea Cristina Bâtlan și-a deschis ușa casei sale într-un interviu exclusiv pentru revista Viva. Spațiul, departe de convențional, este o veritabilă declarație de stil și conștiință, inspirată profund din filosofia japoneză.

Fondatoarea unui brand de succes și pasionată de frumos, Cristina a vorbit sincer despre alegerile sale în materie de design interior, subliniind importanța investițiilor în armonia locuinței.

Casa Cristinei Bâtlan reflectă echilibrul dintre minimalism și lux discret, transformând fiecare colț într-o experiență vizuală și emoțională. Interviul complet poate fi citit în ediția curentă a revistei Viva!.

Cum arată o zi din viața Cristinei Bâtlan

Vedeta a povestit cum arată o zi obișnuită pentru ea. Cristina Bâtlan muncește foarte mult și este foarte implicată în afacerile pe care le are.

„Știu că v-ați aștepta să vă spun că am un ritual miraculos, care îmi dă energie și mă ține pe o vibrație înaltă… dar adevărul e că atunci când sunt prinsă între două proiecte, uneori aș vrea să lenevesc, să nu mă ridic din pat până la 10. Să fiu așa, fără habar, cu mine, fără alarmă, fără telefon, fără agenda zilei care îmi bate la ușă. În realitate, îmi încep ziua cu un ceai de vreo oră, timp în care reflectez sau verific agenda ca să-mi intru direct în ritm. În perioada asta de criză, mă preocupă păstrarea calității și extinderea internațională a celor două proiecte care mă reprezintă: Musette și Chanand”.

