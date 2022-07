Pe vremea aceea, în 2005, Corina Caragea avea părul mai scurt, dar și multe emoții, după cum a dezvăluit chiar ea. „Acum fix 17 ani am pășit în PRO TV. I-am adunat în 90 de secunde postate aici. Tot că 90 de secunde mi se pare că au trecut acești 17 ani.

În filmuleț vedeți primul meu jurnal. Eu nu știu cine e față care prezența. Avea o voce ciudată, freza și mai ciudată și un zâmbet până după urechi, menit să îi mascheze emoțiile. Noroc cu domnul brunețel de lângă ea, simpatic și glumeț? @mihai__dedu”, a transmis vedeta PRO TV.

Și în 2005, dar și acum, în 2022, Corina Caragea este colegă cu Mihai Dedu. Ea prezintă știrile din sport, iar el prezintă jurnalul în fiecare dimineață, de luni până vineri, la prima oară, alături de Andreea Marinescu și Lavinia Petrea.

Corina Caragea a lucrat cu Andreea Marin

Corina Caragea a fost dansatoare în emisiunea Andreei Marin. Ea 3 luni a lucrat la „Surprize, surprize”. „Pentru mine a fost doar o poartă de intrare în televiziune. A fost o perioadă scurtă. Nu am pregătire în sensul ăsta, nu era visul meu (râde). Am fost curioasă cum e în spatele unei astfel de emisiuni.

Am stat 3 luni. După aia, am văzut un casting la Realitatea TV, am trimis CV-ul și m-au selectat. Și am plecat”, a spus prezentatoarea pentru Click.

Programul Corinei Caragea

În prezent, Corina Caragea e mulțumită și împlinită cu jobul pe care îl are. E pasionată de sport, prezintă informații sportive la PRO TV, dar programul ei nu e unul ușor, după cum a și dezvăluit. „Programul meu începea înainte de pandemie la 12 sau la 15, până seara la 21. Ședința de sumar, scris știri, vizionat materialele venite de pe teren de la reporteri, mers la montaj și abia apoi la machiaj și studio. Aveam și o săptămână doar pentru redacție. Cea mai dificilă era săptămâna cu jurnalul de dimineață. Și este în continuare.

