Cum a ajuns Corina Caragea dansatoare în emisiunea Andreei Marin. 3 luni a lucrat la „Surprize, surprize”

La început, Corina Caragea a fost dansatoare. Ea a apărut în emisiunea „Surprize, surprize”, cea a Andreei Marin. Trei luni a lucrat acolo, după care s-a îndreptat spre o televiziune de știri.

„Pentru mine a fost doar o poartă de intrare în televiziune. A fost o perioadă scurtă. Nu am pregătire în sensul ăsta, nu era visul meu (râde). Am fost curioasă cum e în spatele unei astfel de emisiuni.

Am stat 3 luni. După aia, am văzut un casting la Realitatea TV, am trimis CV-ul și m-au selectat. Și, am plecat”, a spus prezentatoarea pentru Click.

În prezent, Corina Caragea e mulțumită și împlinită cu jobul pe care îl are. E pasionată de sport, prezintă informații sportive la PRO TV, dar programul ei nu e unul ușor, după cum a și dezvăluit. „Programul meu începea înainte de pandemie la 12 sau la 15, până seara la 21. Ședința de sumar, scris știri, vizionat materialele venite de pe teren de la reporteri, mers la montaj și abia apoi la machiaj și studio. Aveam și o săptămână doar pentru redacție. Cea mai dificilă era săptămâna cu jurnalul de dimineață. Și este în continuare. Din cauza alarmei care sună prea devreme.

Meciurile jucate seara sau peste noapte au rămas în sarcina noastră, a prezentatorilor, și nu e deloc ușor să te aduni așa devreme, iar timpul pentru machiaj se scurtează, pe repede-înainte. Fetele mă știu de 15 ani și merge repede totul, din fericire. Mă bazez pe ele. Și atunci când ajung din montaj cu 10 minute înainte de jurnal, din altă clădire, după o luptă cu nămeții sau ploaia, ele mă aranjează perfect”, a spus ea pentru revista VIVA!.

De-a lungul anilor, Corina Caragea a stat departe de showbiz, nu a intrat în scandaluri, nu se știu nici prea multe detalii despre viața ei amoroasă. Întrebată cum a reușit să stea departe de toate anturajele, fițele, ea a spus că aici intervine educația pe care o are. „Cred că cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți pentru oricine. Sunt o bază importantă. Am intrat în lumea asta care te poate vrăji ușor încă din liceu, când eram model. Dar tata mă ducea uneori la castinguri sau mă aștepta noaptea, după repetițiile pentru emisiune.

Nu am prieteni celebri, influenți, bogați. Am o mână de prieteni de o viață, adevărați, nu de conjunctură. Nu mi-am construit celebritatea pe o asociere de imagine cu vreo vedetă controversată. Cred că ce e val ca valul trece și că orice construcție, dacă nu are o fundație solidă, se dărâmă ușor. Am preferat să nu depind de nimeni, să mă bazez doar pe mine și să mă prețuiesc. Aleg cu precauție pentru ce și cine „mă irosesc. Cui îi dăruiesc timpul și încrederea mea. Pot părea sălbatică. Dar nu mă interesează”, a încheiat ea.

