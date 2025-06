Delia Matache, una dintre cele mai apreciate artiste din România, le-a oferit fanilor un moment plin de emoție, publicând imagini rare din copilărie, alături de sora sa, Oana Matache. Cântăreața și-a impresionat urmăritorii printr-o serie de fotografii de colecție, în care apare alături de sora ei mai mică, dar și de tatăl lor, în ipostaze pline de naturalețe și tandrețe.

În fotografii, cele două surori sunt surprinse în vacanțe sau în casa copilăriei, rememorând momente dragi dintr-o perioadă lipsită de griji. Delia a inclus și imagini alături de tatăl ei, care, după ce a fost călugăr pe Muntele Athos timp de 18 ani, s-a întors în România în urmă cu șapte ani.

Artista a subliniat mereu cât de importantă este familia pentru ea și, ori de câte ori are ocazia, își răsfață părinții. De-a lungul timpului, Delia i-a dus pe aceștia în vacanțe prin Europa, demonstrând că succesul nu a schimbat valorile care o definesc.

Totul despre Delia Matache

Delia s-a născut pe data de 7 februarie 1982, în București. A absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” după cinci ani de studiu al pianului și lecții particulare pentru flaut. Delia alege a-și continua studiile, urmând cursuri la Universitatea Națională de Muzică București. Artista a fost încurajată și susținută pentru a-și urma visul de a deveni un star de către mama sa, Gina, solistă de muzică populară. Delia mai are un frate, Eduard, și o soră Oana.

Ea este căsătorită din 2012 cu Răzvan Munteanu, pe care l-a cunoscut în 2010.

Delia a debutat în industria muzicală în anul 1999, la vârsta de 17 ani, fiind încă la liceu, în clasa a XI-a. Alături de Nicolae Marin, cunoscut sub numele de scenă Nick, cei doi au format trupa N&D, acesta fiind principalul compozitor al trupei. Cu N&D, Delia a cunoscut succesul la nivel național. Cei doi au lansat trei albume împreună, între 1999 și 2003, denumite „Altfel”, „Face ce vreau” și „Nu e vina mea”. Acestea au conținut single-uri care au rămas în topurile muzicale pentru mai mulți ani, incluzând hitul „Vino la mine”.

În 2003, Delia a început o carieră solo cu hitul „Parfum de fericire”, single inclus pe albumul cu același nume. În anul 2007, a lansat albumul „Liste Up”, iar piese ca „Sufletul meu” și „Secretul Mariei”, de pe coloana sonoră a telenovelei „Secretul Mariei”, o colaborare cu Smiley.

În 2008, Delia a participat la concursul de dans, Dansez pentru tine, alături de partenerul ei, Ionuț Pavel. Aceștia au luptat pentru Raul, un băiețel ce avea nevoie de o proteză la mână. În septembrie 2009, Delia a participat la Cerbul de Aur, unde a obținut 10 puncte pentru interpretarea melodiei I Will Survive a cântăreței de origine americană Gloria Gaynor.