Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine în costum de baie, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. „Păpu, ce frumoasă ești!❤️❤️❤️ ” ✨ „Arăți fabulos ! ✨?✨ / ❤️❤️❤️””, „Cea mai frumoasa mămică ❤️ . Arăți minunat graviduță!??? ”. „Naștere ușoară ? . O să fii o super mămică ?Îți doresc sarcină ușoară ?”. „Ești superbă! Te ador!!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

„Deocamdată nu prea mai am voie să fac nimic. Mă aplec foarte greu, nu am voie să mă plimb. Am fost acum la Lisabona şi am zis măcar aşa puţin să mă plimb. Am mers foarte puţin pe jos. O să plec iarăşi, dar mai la plajă. O să stau sub umbrelă. Am voie să beau apă, beau cafea dimineaţa, este un tabiet la care n-am putut să renunţ. Am mai băut două degete de vin la o cină, mi-a zis doctoriţa că e ok”, a spus Diana Dumitrescu recent

