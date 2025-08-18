Gabriela Cristea și Tavi Clonda au transformat curtea casei lor într-un adevărat paradis, construindu-și o piscină cu apă sărată. Vedeta, care s-a retras din televiziune la începutul acestui an pentru a se concentra pe afaceri și viața de familie, a publicat imagini în care apare relaxându-se în costum de baie. Gabriela Cristea a făcut senzație cu ultimele imagini postate de la piscina din curtea casei sale, purtând un costum de baie într-o nuanță de kaki.

Piscina din curtea Gabrielei Cristea a costat 20.000 de euro

Piscina nu este una obișnuită: Gabriela Cristea și Tavi Clonda au optat pentru apă sărată, procedură mai complexă decât la piscinele standard, necesitând opt saci de sare la instalare. Deși apa nu este la fel de sărată precum cea a mării, Gabriela și Tavi au precizat că este extrem de plăcută și relaxantă. Investiția totală pentru visul lor a fost de aproximativ 20.000 de euro, însă cu reduceri și sprijinul vecinilor, costurile au fost mai ușor de gestionat.

„Este electroliza. Îți face clor din sare și îți face și pH-ul. Pui sare la început, vreo 8 saci. Apa e sărată, nu cât apa mării, dar… E plăcut și exact cum trebuie. Apa de mare, apa cu sare le face foarte bine fetițelor. Noi am făcut-o anul trecut la gri, groapa, turnat, țevi. (…) A fost o sumă atunci cu reduceri, cu vecini care ne-au ajutat. Depinde foarte mult ce accesorii, depinde și ce pui în ea. Peste 20.000 de euro”, a mai explicat Tavi Clonda la Antena Stars.