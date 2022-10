Opt ședinte de tratament cu lasere de remodelare corporală a urmat Gina Pistol o clinică din București. Ea a fost pozată de specialiști înainte de a face tratamentul, dar și după. Într-un colaj postat la secțiunea Instastory, pe Instagram, ea a arătat rezultatele.

Gina Pistol s-a mândrit cu silueta ei, dar și cu rezultatele obținute.

La începutul tratamentului de la clinica dermato-estetică Dr. Leventer, Gina Pistol spunea că nu mai are timp să facă sport și că nu reușește să dea jos câteva kilograme în plus. „Am tot încercat să îmi găsesc o portiță pentru a mă reapuca de sport, dar nu am avut timp. Acum am venit să văd ce e de făcut, mi-am zis că o pot lăsa pe cea mică acasă câte jumătate de oră de două ori pe săptămână și să fac acest lucru pentru mine.

Îmi doresc să îmi reintru în formă și nu e chiar atât de ușor, parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele. Eu ajunsesem la 80 de kilograme înainte să nasc, a fost puțin șocant, până acum văzusem cifra 80 doar în buletin, niciodată pe cântar!”, a povestit Gina Pistol.

„Nu mai am tonus muscular, am probleme cu retenția de apă, cu celulita. Ce să zic, ca orice femeie care a trecut printr-o sarcină, cred că toate am trecut prin asta și este foarte greu să intri în formă când ai un copil mic și nu foarte mult timp pentru tine la dispoziție”, a mai mărturisit prezentatoarea de la Antena 1.

